MND Montagne et Neige Developpement : Rapport de l'expert indépendant (PDF 1,06 Mo)

Confidentialité

Le présente attestation d'équité, à caractère strictement confidentiel, a été préparée et rédigée dans le cadre de notre mission d'Expertise Indépendante concernant le projet de restructuration du Groupe MND et plus précisément sur la valeur des titres et donc du prix de souscription proposé lors des augmentations de capital envisagées.

Elle synthétise les différents travaux que nous avons effectués afin de nous prononcer sur le caractère équitable de l'opération visant la société MND, conformément à notre lettre de mission du 1er juillet 2019.

La présente attestation a été établie dans le cadre d'une demande de dispense d'OPA et au regard des recommandations de la Position-recommandation DOC- 2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation et du Règlement Général de l'AMF en matière d'Expertise Indépendante. Elle a été établie dans l'optique du projet de restructuration du Groupe MND.

En conséquence, notre rapport est exclusivement réservé à l'information des destinataires indiqués ci-dessous. Il ne doit pas être affecté à un quelconque autre usage ou communiqué, en tout ou partie, à d'autres personnes que les destinataires, sans notre autorisation écrite préalable. Aucune autre partie n'est autorisée à utiliser notre rapport pour quelque motif que ce soit.