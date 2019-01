MND Montagne et Neige Developpement : a renouvelé ses lignes de crédit court terme avec ses partenaires bancaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MND Group a conclu un accord avec ses partenaires bancaires historiques pour le renouvellement de lignes de financement court et moyen termes. Dans le détail, l’accord conclu entérine le renouvellement, jusqu’au 31 octobre 2019, de ses lignes de crédit court terme (découverts, cession Dailly, etc.) et un allongement de 12 mois de ses lignes de financement moyen terme et de ses crédits baux immobiliers.Dans son communiqué, MND rappelle qu'il connait historiquement une saisonnalité marquée de son activité et a recours, afin de pallier ce phénomène propre à son secteur et à ses métiers, à des lignes de financement court terme pour financer son besoin en fonds de roulement (BFR) en période de forte activité.Parallèlement à cet accord, MND travaille également à la restructuration et à l'allongement de sa dette financière moyen terme et long terme dans la perspective de son plan stratégique 2020 et au-delà.MND tiendra informé le marché par voie de communiqué de presse de l'évolution de ces travaux.