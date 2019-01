MND Montagne et Neige Developpement : et SNCF Transilien signent un partenariat stratégique en Ile-de-France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SNCF Transilien et MND Group, spécialiste du transport par câble à travers sa filiale LST, s’associent pour concevoir et promouvoir des solutions de transport par câble sur certains pôles multimodaux de SNCF en Île-de-France. Les deux groupes travailleront en amont des appels d’offres pour élaborer des solutions adaptées aux usagers et aux territoires, notamment dans le cadre des réflexions menées autour des projets liés au Grand Paris et en préparation des Jeux Olympiques d’été à Paris en 2024.