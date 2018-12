Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MND (-2,83% à 1,3040 euro) a dévoilé ses résultats au titre de son premier semestre 2018/2019 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste des aménagements de montagne a dévoilé une perte nette part du groupe de 3,9 million d’euros sur la période, contre une perte nette de 4 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est ressorti à -3,9 million d’euros, contre -3,5 millions d’euros lors du premier semestre 2017/2018.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 38 millions d'euros lors du premier semestre 2018/2019, en progression de 25% à données publiées et de 26% à périmètre et change constants.Dans son communiqué, MND rappelle que ses résultats sont structurellement déficitaires au 1er semestre en raison de la forte saisonnalité de son activité. Par ailleurs, seulement près du tiers du chiffre d'affaires est réalisé sur la première moitié de l'exercice.Au final, MND confirme que l'exercice 2018/2019 constituera une première marche importante vers l'objectif de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2020.