MND : Montagne et Vallée passe sous les 50% des DDV

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Montagne et Vallée a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 novembre, le seuil de 50% des droits de vote de MND et en détenir, à cette date, 34,85% du capital et 49,31% des droits de vote, du fait d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de MND.



Le déclarant a précisé détenir, au 10 décembre, 5.998.268 actions MND représentant 34,82% du capital et 49,27% des droits de vote de cette société de produits et services dédiés à l'aménagement des domaines skiables et autres infrastructures en montagne.



