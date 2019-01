MND : contrat pour deux attractions dans la Tour de Canton

10/01/2019 | 08:42

MND, via sa filiale Techfun dédiée aux loisirs à sensations, annonce la signature d'un contrat de 2,2 millions d'euros pour la construction d'un parcours aventure acrobatique à sensations et d'un Skywalk, au coeur de Tour de Canton.



Construite en 2009 comme centre d'émission de la télévision et de la radio et ouverte au public en 2010, cette tour haute de 600 mètres, surplombe la ville de Canton, ville majeure du sud-est de la Chine qui compte plus de 14 millions d'habitants.



Les trois parcours acrobatiques seront situés entre 180 et 330 mètres du sol, et le Skywalk à plus de 330 mètres. Les travaux d'aménagements de ces deux nouvelles attractions débutent dès à présent, pour une ouverture au public programmée fin 2019.



