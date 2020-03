MND : fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au regard de l’ampleur de la pandémie du coronavirus et des mesures sanitaires gouvernementales annoncées le 16 mars dernier, le groupe MND a pris la décision d’adapter son activité à ces circonstances exceptionnelles. Depuis le 15 mars, consécutivement aux prescriptions du Gouvernement français, l’ensemble des stations de ski françaises ont stoppé leur activité. Des décisions similaires, qui avaient été prises en Chine en janvier dernier, ont été adoptées dans d’autres pays d’Europe, notamment en Italie (10 mars), en Espagne (14 mars), en Autriche (15 mars) ou en Suisse (13 mars).À ces fermetures, il convient également de souligner de nombreuses difficultés en matière d'approvisionnement et de logistique à travers l'Europe, conséquence de la fermeture de nombreuses frontières.Face à cette situation exceptionnelle, le groupe MND a pris la décision de procéder à la fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe et, en totale concertation avec ses clients, d'interrompre ses livraisons." Le ralentissement de l'activité et la durée de fermeture partielle des sites de production dépendront de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales à travers l'Europe ", conclut MND.