Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de l’évolution de son organisation, MND a annoncé mercredi soir l’arrivée d’Hervé Jacquin en qualité de Directeur général adjoint en charge des Finances, des Systèmes d’information, du Secrétariat général et des Affaires juridiques. Membre du Comité exécutif du groupe, Hervé Jacquin sera directement rattaché à Xavier Gallot-Lavallée, le PDG de MND.Depuis 2009, Hervé Jacquin (47 ans) occupait le poste de Directeur financier et membre du CODIR du groupe Gindre Duchavany, fabricant et distributeur de composants en cuivre pour l'industrie électrique (350 millions d'euros de chiffre d'affaires - 650 personnes - 10 filiales).À la tête d'une équipe de 20 personnes, il était notamment en charge de l'animation d'un pool bancaire, de la création de trois nouvelles filiales de fabrication de composants et distribution en Inde, Slovaquie et Russie, du déploiement ERP au niveau du groupe.