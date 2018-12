MND : perte nette quasi-stable au 1er semestre

19/12/2018 | 07:50

MND publie un résultat net part du groupe de -3,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2018-19, contre -4 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de -3,9 millions contre -3,5 millions.



Le fournisseur d'équipements de montagne affiche un chiffre d'affaires en progression de 25% à 38 millions d'euros, et des prises de commandes soutenues permettant d'établir à 174,4 millions le carnet de commandes au 30 septembre 2018.



Au regard de la bonne dynamique du semestre écoulé et de ses perspectives commerciales, MND confirme que 'l'exercice 2018-19 constituera une première marche importante vers l'objectif de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2020'.



