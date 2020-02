Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) informe des conséquences de l'épidémie du virus COVID-19 (coronavirus) sur ses chantiers en Chine et procède à une revue de ses principaux contrats dans le pays.

A ce jour, les principaux chantiers du groupe MND en Chine, qui avaient fait l'objet d'interruptions annuelles habituelles à l'occasion des fêtes du nouvel an chinois, demeurent à l'arrêt, conséquence directe de l'épidémie de coronavirus qui touche le pays.

Le groupe n'est aujourd'hui pas en mesure de préciser la date de redémarrage de ces chantiers. Des discussions sont en cours avec les clients concernés pour revoir le calendrier des opérations en fonction des directives des autorités chinoises. Le groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation liée à cette crise sanitaire sur son activité.

Pour rappel, en 2018/2019, le chiffre d'affaires réalisé en Chine représentait 12% de l'activité totale du groupe.

Après une année 2019 déjà en demi-teinte en Chine, marquée par un contexte de ralentissement général de l'économie chinoise, les mesures sanitaires mises en œuvre par les autorités du pays pour lutter contre la propagation du virus vont avoir des conséquences économiques significatives pour les acteurs de l'industrie du tourisme, et en particulier pour les stations de skis chinoises. Ces difficultés sont de nature à fragiliser leur situation financière avec un risque de non réalisation de tout ou partie du solde de certains contrats conclus par le groupe MND au cours des dernières années.

Le groupe procède actuellement à une revue globale de ses commandes en Chine et fera état de son carnet de commandes actualisé de cette situation et intégrant également les nouvelles prises de commandes réalisées au cours des derniers mois, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2019/20.

Résultats semestriels 2019/20 30 avril 2020

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 331 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

