Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : Ouverture des tyroliennes géantes les plus inclinées de France dans la station de Mijoux (Ain)

Ce samedi 4 juillet 2020, les tyroliennes les plus inclinées de France, avec 37% d'inclinaison, ouvriront dans la station de ski de Mijoux dans le pays de Gex (Ain). Ces tyroliennes, qui permettent une descente seul ou à deux (sur chaque ligne), ont été conçues et installées par le groupe français MND, via sa filiale Techfun, spécialiste de l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations.

Avec une inclinaison de près de 37%, cette tyrolienne double de 905 mètres de long, reliant le sommet du col de la Faucille (1 323 m d'altitude) à la station de Mijoux (située à 1 000 m d'altitude), est la plus raide jamais construite en France, source garantie de sensations fortes. Elle est adaptée à tous les types de public, avec une exploitation quatre saisons. En position assise, deux personnes pourront simultanément prendre le départ, à une hauteur vertigineuse de 25 mètres du sol, pour une impressionnante descente de plus de 900 mètres à la vitesse maximale de 90 km/h.

C'est la Communauté d'Agglomération du Pays de Gex qui a confié à MND la réalisation de cette tyrolienne à Mijoux, station village au cœur des Monts Jura, pour un montant de 1,8 M€. La station de Mijoux est située à moins de 30 minutes de Genève.

Caractéristiques techniques : Longueur : 905 m - Distance horizontale : 848 m - Dénivelé : 312,7 m - Pente : 36,87%

Tarifs et renseignements sur le site : https://www.monts-jura.com/fr/activites/la-tyrolienne-de-la-faucille.html

A PROPOS DE MND

MND est un groupe industriel français spécialisé dans la mobilité et le transport par câble, les procédés de sécurisation, l'enneigement et les aménagements de loisirs. Avec 3 sites de production, 5 filiales de distribution internationales et 28 distributeurs dans le monde, MND est présent sur tous les grands marchés internationaux. MND compte 335 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : mnd-group.com

Contacts

MND Group – Martin Francou – Tél. +33 (0)6 01 36 43 89 – martin.francou@mnd-group.com

Relations presse – Alexandre Bérard – Tél. +33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr

Relations presse financière – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr

Relations investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmlrkpmXlJuYy2lwaJeXb5Rpm5hhxpadbWPLmZJwa8uWbmljm2xiZ5jGZm9llmVo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64102-mnd-cp-tyrolienne-mijoux-01072020-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews