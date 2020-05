Mnd Group (montagne Et Neige Développement) : Résultats semestriels 2019/2020

Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2019/2020 qui sera clos le 30 juin 2020. Ces comptes semestriels, présentés ci-dessous de manière synthétique, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 22 mai 2020. Consécutivement à la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, le groupe présente pour la première fois des comptes semestriels pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre (du 1er avril au 30 septembre pour le 1er semestre de l'exercice précédent 2018/2019). Le rapport financier semestriel 2019/2020 est disponible sur le site internet de MND, mnd-group.com (espace Investisseurs, rubrique Documents financiers).

Activité du 1er semestre 2019/2020

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées S1 2018/2019

(du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018) S1 2019/20

(du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019) Chiffre d'affaires 38,0 29,5 dont Enneigement & Remontées mécaniques 28,2 16,1 dont Sécurité & Loisirs 9,7 13,4

À l'issue du 1er semestre de l'exercice 2019/2020, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 29,5 M€, contre 38,0 M€ au 1er semestre 2018/2019.

Le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a enregistré un chiffre d'affaires de 16,1 M€ au 1er semestre 2019/2020.

Le pôle "Sécurité & Loisirs" a totalisé un chiffre d'affaires semestriel 2019/2020 de 13,4 M€.

Sur le plan géographique, le groupe MND a réalisé 38% de son activité semestrielle 2019/2020 en France (vs. 42% sur l'ensemble de l'exercice 2018/2019), 40% en Europe (hors France) (vs. 43%) et 21% dans le reste du monde (vs. 15%), dont 12% en Chine (vs. 12% en 2018/2019).

Au cours du 1er trimestre 2019/2020, le groupe a finalisé les opérations de renforcement de sa structure bilancielle et de réaménagement de ses dettes bancaires avec l'appui d'un nouveau partenaire financier aux côtés de Montagne & Vallée, l'actionnaire de référence de MND. Ces opérations se sont traduites par la réalisation, fin septembre 2019, de deux augmentations de capital pour un montant brut total de 35 M€ et le réaménagement de 34,8 M€ de dettes bancaires court et moyen terme en dette in fine à horizon décembre 2023.

Au cours de cette période, marquée par des tensions sur la trésorerie du groupe jusqu'à la réalisation de ces opérations, le groupe n'a pas été en mesure d'exécuter pleinement son carnet de commande et de délivrer un niveau d'activité et de marge brute satisfaisant. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'est ainsi élevé à 8,6 M€. En revanche, le 2ème trimestre 2019/2020 s'est traduit par un net rebond de l'activité, avec un chiffre d'affaires de 20,9 M€ sur la période et une hausse de la contribution à la marge brute dégagée par l'activité.

Parallèlement, le groupe a engagé au cours du semestre sa réorganisation opérationnelle à travers la rationalisation de ses sites industriels et commerciaux à l'international. Elle s'est déjà traduite par la fermeture de deux sites industriels (Allemagne et Suède) avec le rapatriement de l'ensemble des productions en France au sein de l'unité de Sainte-Héléne du Lac (France) et l'initiation de la fermeture de trois filiales de distribution étrangères dont les pays seront désormais adressés depuis le siège du groupe. Cette rationalisation a pour objectif d'améliorer la performance opérationnelle du groupe de manière durable.

Le plan de rationnalisation engagé vise à réduire d'environ 6 M€ en année pleine (soit -18%) la structure de coûts pour ainsi abaisser le point d'équilibre opérationnel (EBITDA) à environ 70 M€ de chiffre d'affaires (hors éléments non récurrents) dès l'exercice 2020/2021 qui débutera le 1er juillet prochain.

Compte de résultats semestriels

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées S1 2018/2019

(du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018) S1 2019/20

(du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019) Chiffre d'affaires 38,0 29,5 Marge brute1

% de marge brute 15,0

39,5% 9,4

31,7% EBITDA2 (2,4) (7,9) Résultat opérationnel courant (3,9) (16,5) Résultat opérationnel (4,4) (16,7) Résultat financier3 (1,3) (2,4) Impôt 1,8 (0,1) Résultat net part du groupe (3,9) (18,1)

1 Marge brute : chiffre d'affaires – Achats consommés

2 EBITDA : Résultat opérationnel courant – Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes des reprises

3 Résultat financier : Coût de l'endettement financier + Autres produits et charges financiers

Au regard des opérations financières et de réorganisation opérationnelle mentionnées ci-avant, les comptes du 1er semestre 2019/2020 sont donc particulièrement atypiques, et se traduisent par :

au niveau du chiffre d'affaires et de la marge brute : un faible niveau d'activité au 1er trimestre jusqu'à la réalisation des opérations financières fin septembre qui ont permis le rebond de l'activité et de la marge brute dès le 2ème trimestre de l'exercice. Plus de 71% du chiffre d'affaires semestriel 2019/2020 a ainsi été réalisé entre début octobre et fin décembre ;

au niveau de l'EBITDA : le poids des charges fixes qui n'ont pu être pleinement absorbées du fait d'un niveau d'activité et de marge brute insuffisant sur la période. Si au niveau des charges de personnel les fruits des réorganisations engagées au 1er semestre commenceront à se matérialiser dans les comptes du 2nd semestre, il convient de noter la réduction de -1,4 M€ des charges externes, dont -1,2 M€ liés à l'application de la norme IFRS 16 depuis le 1er juillet 2019 (annulation de loyers immobiliers et mobiliers) ;

au niveau du résultat opérationnel courant : la comptabilisation de 2,8 M€ de dotations aux amortissement et de 5,8 M€ de dotations aux provisions, dont 3,9 M€ de dépréciations nettes de créances clients principalement liées à l'incertitude attachée à la crise sanitaire impactant significativement certains clients du groupe ;

au niveau du résultat financier : l'augmentation du coût de l'endettement financier, du fait de la restructuration de la dette opérée au cours du semestre, et des pertes de change à hauteur de 0,3 M€.

Situation bilancielle au 31 décembre 2019

La situation bilancielle au 31 décembre 2019 témoigne des opérations de renforcement des capitaux propres (deux augmentations de capital pour un montant brut total de 35 M€) et de réaménagement de 34,8 M€ de dettes bancaires à court et moyen terme, en une seule ligne de prêt senior à remboursement in fine avec une maturité prévue au 31 décembre 2023.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres consolidés de MND s'élevaient à -16,8 M€, contre -29,5 M€ à fin juin 2019, incluant la double augmentation de capital et le résultat de la période. Il convient de souligner que les capitaux propres sociaux de MND s'élevaient quand à eux à 40,7 M€ au 31 décembre 2019.

L'endettement financier net (hors dettes locatives IFRS 16) s'établissait à 64,2 M€ à fin décembre 2019 contre 65,9 M€ à fin juin 2019. Cette dette financière nette comprenait, à fin décembre 2019, 12,8 M€ d'obligations qui ont vocation à être converties à moyen terme et qui viendront ainsi renforcer les capitaux propres du groupe et réduire sa dette.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 30 juin 2019 31 décembre 2019 En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 30 juin 2019 31 décembre 2019 Actifs non courants 40,4 47,2 Capitaux propres (29,5) (16,8) Actifs courants 58,0 56,9 Dettes financières 66,3 65,6 dont Stocks 18,4 17,6 Dettes locatives (IFRS 16) - 7,6 dont Créances clients 27,4 26,1 Passifs courants 58,5 45,7 Trésorerie 0,4 1,4 Autres passifs 3,6 3,5 TOTAL ACTIF 98,9 105,6 TOTAL PASSIF 98,9 105,6

Point de situation sur les contrats chinois de MND

En Chine, les principaux chantiers du groupe MND, qui avaient fait l'objet d'interruptions annuelles habituelles à l'occasion des fêtes du nouvel an chinois puis qui étaient demeurés à l'arrêt pendant la phase épidémique, ont repris partiellement au mois d'avril. Trois chantiers sur les six menés par le groupe ont ainsi redémarré. Des discussions sont en cours avec les clients des autres chantiers pour revoir le calendrier des opérations.

Comme annoncé fin février, le groupe a procédé à une revue globale de ses commandes en Chine. A ce jour, aucun des clients n'a notifié d'annulation des commandes conclues par le groupe MND au cours des dernières années. Le groupe n'a donc pas jugé nécessaire à ce stade de corriger le carnet de commandes sur ses contrats chinois.

Toutefois, au regard du ralentissement général de l'économie chinoise et des conséquences économiques majeures de la pandémie pour les acteurs de l'industrie du tourisme, et en particulier pour les stations de ski chinoises qui ont perdues près des deux tiers de la saison hivervale, les difficultés actuelles sont de nature à fragiliser la situation financière de certains clients chinois du groupe, avec un risque de non réalisation de tout ou partie du solde de certains contrats.

Point de situation Covid-19 & Evénements post-clôture du 1er semestre 2019/2020

Pour faire face à la pandémie de coronavirus en Europe et à ses conséquences économiques (fermeture anticipée de l'ensemble des stations de ski dans de nombreux pays européens, difficultés logistiques et d'approvisionnement du fait des fermetures des frontières, etc.), le groupe MND a adapté son activité dès la mi-mars (i) en procédant à la fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe et, (ii) en interrompant ses livraisons en concertation avec ses clients. Parallèlement, le groupe MND a mis en place les mesures de protection de ses effectifs et de télétravail pour les collaborateurs pour lesquels cette disposition est possible afin d'assurer la continuité du maximum de services. En outre, environ 50% des collaborateurs du groupe a bénéficié des mesures d'activité partielle en France et à l'étranger.

Face à l'arrêt de ses activités, le groupe a mis en œuvre certaines des mesures financières d'accompagnement proposées aux entreprises pour faire face à cette crise, notamment le report des délais de paiement des échéances sociales et fiscales, le réaménagement des dettes bancaires et contrats de crédit baux existants.

Dans ce contexte, le plan de transformation et de rationalisation des organisations et opérations industrielles du groupe MND engagé en France et à l'étranger va être accéléré et renforcé pour adapter la structure de coûts du groupe au nouvel environnement économique.

Sur le plan financier, le partenaire financier du groupe MND, Cheyne Capital, a transmis par écrit, avant l'arrêté des comptes semestriels, une lettre d'intention pour la mise en place d'une ligne de financement additionnelle, dont les modalités et les conditions sont actuellement en cours de finalisation. Ce financement pourra s'accompagner de lignes complémentaires actuellement en cours de discussion auprès d'autres partenaires. Le groupe tiendra informé le marché de la finalisation et des conditions de ces opérations.

Cette nouvelle ligne de financement vise à répondre aux besoins financiers liés au redémarrage progressif des sites de production du groupe, avec un retour à pleine capacité escompté à fin juin 2020.

Le groupe s'appuye sur un carnet de commandes fermes enregistrées de 176,5 M€ à fin décembre 2019, dont 11,9 M€ de commandes à facturer au 2nd semestre 2019/2020 (clos le 30 juin 2020).

Agenda financier

Chiffre d'affaires annuel 2019/2020 31 août 2020 Résultats annuels 2019/2020 30 octobre 2020

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière française d'excellence, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 3 sites de production, 5 filiales de distribution internationales et 28 distributeurs dans le monde, MND compte 335 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Plus d'informations sur : mnd-group.com

Annexes

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Croissance organique ou variation à périmètre et changes constants

Le retraitement de l'effet change consiste à calculer au taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en cours. L'impact des instruments de change qualifiés d'instruments de couverture est pris en compte dans les données courantes.

Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :

- pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ;

- pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er juillet de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.

Le retraitement des entités sortantes consiste :

- pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1er jour du mois de cession ;

- pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente.

Marge brute sur achats consommés

Elle traduit la différence hors taxes (HT) entre le prix de vente et le coût de revient de biens ou de services vendus. La marge brute sur achats consommés est calculée comme suit : Chiffre d'affaires – achats de matières premières, fournitures et autres approvisionnements +/– variation de stock – sous-traitance industriel ou de chantier – achats non stockés de matières et fournitures – achats de marchandises.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

