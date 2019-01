Mobile Network : ERRATUM - BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société MADVERTISE, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date 31 décembre 2018 :

6 436 titres Madvertise

422,98 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 124 titres Madvertise

1 514,84 euros en espèces





A propos de Madvertise

Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com



Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE – Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN – Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56616-madvertise_cp_erratum-bilan-contrat-de-liquidite-au-31.12.2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews