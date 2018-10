Madvertise (FR0010812230 – ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, devient le partenaire de monétisation du Point, premier news magazine en France, afin de commercialiser ses audiences mobiles (applications mobiles, tablettes et sites mobiles).

Avec 81% de son audience numérique consommée en mobilité, 6,9 millions de visiteurs uniques par mois (4,5 millions sur le mobile, 2 millions sur ordinateur et 840 000 sur la tablette), Le Point est classé 10ème marque d'actualité et d'information la plus fréquentée en septembre (ACPM, septembre 2018). LePoint.fr offre toute l'actualité en temps réel : économie, politique, international, culture, sport, high-tech, life style...

Le partenariat entre Le Point et Madvertise concerne la commercialisation via les ventes Premium, le programmatique ou l'audience targeting.

Gonzague de La Tournelle, Directeur Général de Madvertise commente : « Nous sommes ravis d'intégrer Le Point, éditeur de référence et d'influence, dans notre offre publicitaire, venant enrichir notre portefeuille de marques dans le domaine de l'actualité, lequel atteint 22 millions de visiteurs uniques par mois. »

Renaud Grand-Clément, Vice-Président, Directeur Général Délégué du Point déclare : « Ce partenariat avec une structure agile, en plein développement, va nous permettre de progresser en termes d'expertise et d'accélérer dans la monétisation de nos audiences. »





A propos de Madvertise

Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com





À propos du Point et du Point.fr

Fondé en 1972, Le Point rassemble chaque mois 11,4 millions de lecteurs[1]. Il est l'hebdomadaire d'information le plus vendu en France avec une Diffusion France Payée de 301 613 exemplaires[2]. Les supports numériques du Point sont des rendez-vous d'information en temps réel suivis par 7 106 000 millions d'internautes. Le Point est le journal de référence de 3,7 millions[3] de lecteurs premium (Top cadres et Top revenus). Il organise trois événements annuels majeurs autour de l'innovation et des neurosciences : Futurapolis, Futurapolis Santé et Neuroplanète. Le Point publie également environ 20 hors-série par an ainsi que Phébé, la nouvelle veille d'idées internationale créée par Le Point qui offre un panorama unique de la pensée mondiale.





Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE – Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN – Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Le Point

Valérie Escaudemaison - Responsable Communication

01 44 10 10 59

vescaudemaison@lepoint.fr

[1] ACPM ONE Global V2 2018

[2] ACPM-OJD 2017

[3] ACPM ONE premium 2017

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55672-cp-partenariat-madverstise-le-point_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews