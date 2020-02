MobileIron : L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) élève son niveau de sécurité et accélère l'innovation mobile avec MobileIron

MobileIron permet à l'ACOSS de sécuriser son environnement collaboratif mobile au sein d'une infrastructure globale

MobileIron (NASDAQ : MOBL), la société pionnières dans l’approche mobile de type « zero trust », vient d'annoncer que l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), une agence de services publics basée à Montreuil, en Île-de-France, s'appuie sur MobileIron pour élever son niveau de sécurité et accélérer l'innovation mobile. L'ACOSS fait partie des URSSAF, un réseau d'organismes privés collectant les cotisations de sécurité sociale des salariés et des employeurs qui financent le système de sécurité sociale français.

L'ACOSS et le réseau des URSSAF sont présents sur tout le territoire français, y compris dans les régions d'outre-mer comme la Réunion, la Martinique, Mayotte et la Polynésie française, qui sont situées hors de France métropolitaine. Pour améliorer la productivité et le service delivery au sein de cette infrastructure mondiale, l'organisation devait moderniser son environnement mobile et favoriser l'innovation technologique. Pour soutenir ces objectifs opérationnels, l'ACOSS a étendu l'utilisation des appareils mobiles Android et a donné accès aux applications modernes comme Microsoft Office 365 – le tout sécurisé par MobileIron.

« MobileIron Access était la meilleure solution répondant à tous nos besoins avec un délai de mise en œuvre record », a déclaré Wissam Jammal, Responsable Workspace à l'ACOSS. « Nous pouvons non seulement bloquer l'accès à Office 365 à toute personne se trouvant sur un appareil non géré, mais nous bénéficions également d'une solution qui nous permet de gérer et de déployer facilement des smartphones sur site. Nous pouvons également tirer parti de la conteneurisation native des applications, grâce à MobileIron et Android Enterprise. Et, parce que MobileIron est indépendant de tout appareil et application, nous pouvons prendre en charge en toute confiance davantage d'appareils, comme ceux sous Android 10 ».

MobileIron Access contribue à simplifier la sécurité d'Office 365 en fournissant un point d'accès unique depuis n'importe quel appareil. Auparavant, les employés pouvaient uniquement utiliser les applications Office 365 sur leur ordinateur de travail, ce qui limitait considérablement la productivité des employés travaillant hors site. Désormais, les employés peuvent simplement s'authentifier sur Office 365 en utilisant l'authentification multifacteur (MFA) ou l'authentification unique (SSO) sur n'importe quel périphérique.

« Fournir des applications de travail sécurisées sur les appareils d'entreprise permet aux employés d'effectuer des tâches critiques quel que soit l'endroit où ils travaillent. Nos employés peuvent facilement collaborer au sein de notre réseau de 120 bureaux, et notre service informatique peut garantir que nos applications cloud sont sécurisées », a expliqué M. Jammal.

À l'avenir, l'ACOSS prévoit de prendre en charge l'authentification ZSO (zero sign-on) par l'intermédiaire de MobileIron Access. Le ZSO permet aux entreprises de s'affranchir des mots de passe et de fournir une expérience d'authentification plus sûre et transparente, fonctionnant à partir de n'importe quel périphérique et ne nécessitant de mémoriser et de ne saisir aucun mot de passe. En éliminant les mots de passe, ZSO aide également à éviter les violations de données d'entreprise dues au vol ou à la divulgation d'informations d'identification.

« C'est un honneur que l'ACOSS ait choisi notre solution et notre approche « Zero Trust » centrée sur les mobiles pour accélérer l'innovation mobile et sécuriser les applications et les données Office 365 » a affirmé Simon Biddiscombe, le CEO de MobileIron. « Nous comptons bien continuer à les aider à répondre à leurs besoins de mobilité et à relever les derniers défis en matière de sécurité et ce, sans sacrifier la productivité. »

À propos de l'ACOSS

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est une agence de services publics basée à Montreuil, en Île-de-France. L’ACOSS fait partie des URSSAF, un réseau d’organismes privés avec pour mission principale la collecte des cotisations de sécurité sociale des salariés et des employeurs qui financent le système de sécurité sociale français. Depuis sa création en 1967, l’ACOSS n’a cessé de voir ses missions évoluer en élargissant notamment son rôle de collecte à l’ensemble de la protection sociale y compris le volet assurance chômage. Avec son réseau, elle collecte les cotisations et contributions qui permettent aux quatre branches de la Sécurité sociale de fonctionner au quotidien : maladie, famille, vieillesse et accidents du travail-maladies professionnelles.

L'ACOSS soutient le réseau des URSSAF en définissant des directives pour la collecte et le contrôle des fonds. L'agence alloue également des ressources budgétaires et assure la mise en œuvre des stratégies informatiques dans l'ensemble du réseau. L'ACOSS met l'ensemble des cotisations collectées à la disposition des prestataires en fonction de leurs besoins, tels que le remboursement des soins médicaux ou des congés de maternité, les pensions de retraite et les allocations familiales.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité d'entreprise avec la toute première solution de sécurité mobile de type « Zero Trust », sur la base d'une gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l'accès et protéger les données dans toute l'entreprise, indépendamment de son périmètre réseau. L’approche « Zero Trust » consiste à partir du postulat que les acteurs malveillants sont déjà dans le réseau et à accorder des accès sécurisés en adoptant une stratégie de Zero Trust et de vérification systématique. MobileIron va au-delà de la gestion des identités et des approches via des gateways en se fondant sur un ensemble plus complet d'attributs avant d'accorder l'accès. Une approche mobile « Zero Trust » permet de valider chacun des appareils, établit le contexte de l'utilisateur, vérifie les autorisations des applications, contrôle le réseau, détecte et bloque les menaces avant d'accorder un accès sécurisé à un équipement ou à un utilisateur.

La plate-forme MobileIron est fondée sur une solution de gestion unifiée des terminaux (UEM) primées et leaders du secteur, complété par des solutions de sécurité de type « Zero Trust », comprenant notamment l'authentification ZSO (zero sign-on), l'authentification multifacteur (MFA) et la défense contre les menaces mobiles (MTD). Nos 19 000 clients, comprenant certaines des plus grandes institutions financières au monde, des instutions gouvernementales et d'autres sociétés strictement réglementées, ont choisi MobileIron pour offrir une expérience utilisateur intuitive et sécurisée, garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise.

