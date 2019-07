MobileIron : annonce la mise sur le marché de la technologie Zero Sign-On pour un accès transparent et sécurisé aux services cloud d'entreprise

La technologie d'avant-garde Zero Sign-on élimine la saisie de mots de passe, et transforme les appareils mobiles en identifiants

MobileIron (NASDAQ:MOBL), qui a conçu la première plateforme professionnelle de sécurité de type « zero trust » centrée sur les mobiles, a annoncé aujourd'hui la mise sur le marché de la technologie Zero Sign-On, qui permet un accès sécurisé et sans mot de passe aux services cloud d'entreprise depuis un ordinateur. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter aux applications SaaS (software-as-a-service), telles qu'Office 365 et Salesforce, depuis n'importe quel ordinateur (portable ou de bureau) en utilisant comme identifiant leur iPhone sécurisé. Ils n'ont ainsi plus à saisir leurs mots de passe.

Selon une récente étude IDG, les employés et les professionnels de la sécurité sont contrariés par l'inefficacité des mesures de sécurité axées sur les mots de passe. Il est indispensable de mettre en œuvre des solutions sans mot de passe. 90 % des professionnels de la sécurité ont indiqué avoir constaté des tentatives d'accès non autorisés suite à des vols d'identifiants, tandis que 60 % des employés trouvaient la saisie de mots de passe déroutante, agaçante et frustrante. Des experts en sécurité estiment par ailleurs que la suppression pure et simple des mots de passe pourrait permettre de réduire les risques de vol de données de presque la moitié (43 %). À ce titre, ils ont quasiment tous (86 %) déclaré qu'ils se passeraient des mots de passe s'ils le pouvaient.

Grâce au Zero Sign-On, les utilisateurs n'ont plus besoin d'entrer de mot de passe pour s'identifier, une méthode qui vient se substituer au système d'authentification unique (SSO), lequel suppose toujours la saisie d'au moins un nom d'utilisateur et un mot de passe. MobileIron propose une expérience d'authentification sans mot de passe révolutionnaire, basée sur sa plateforme leader de gestion unifiée des terminaux (UEM) et sa solution MobileIron Access. Cette plateforme permet d'appliquer des règles et de protéger les données, à la fois sur l'appareil et sur le réseau, grâce à une corrélation étroite entre les principaux critères de zero trust : utilisateur, appareil, applications, réseaux et menaces.

« Les mots de passe demeurent l'un des plus gros risques de sécurité et continuent d'être l'une des principales causes de vol de données dans les entreprises », déclare Simon Biddiscombe, PDG de MobileIron. « C'est la raison pour laquelle MobileIron ouvre la voie à une nouvelle ère d'authentification utilisateur, où l'accès aux services professionnels se fait sans mot de passe. Avec la transformation des appareils mobiles, produits omniprésents dans le monde, en identifiants numériques sécurisés pour accéder aux ressources de l'entreprise, l'expérience utilisateur devient optimale, tandis que le risque de vol de données est considérablement réduit. Tout le monde en ressort gagnant, des employés aux responsables de sécurité. »

Selon une récente étude EMA, l'authentification par appareil mobile avec accès biométrique permet d'accorder les besoins en une sécurité élevée et ceux des utilisateurs, créant ainsi le « meilleur des deux mondes ». De plus, Gartner voit depuis peu l'authentification sans mot de passe comme une nouvelle tendance en matière de gestion des risques et de la sécurité pour 2019, indiquant que « l'authentification sans mot de passe […] commence à exercer un réel pouvoir d'attraction dans le secteur ». (Communiqué de presse Gartner, « Gartner Identifies the Top Seven Security and Risk Management Trends for 2019 », 5 mars 2019.)

MobileIron a été le premier à jeter les bases de l'authentification Zero Sign-On au sein des entreprises en 2017, avec son produit Access, qui permet de se connecter sans mot de passe aux services cloud sur les appareils gérés. MobileIron étend aujourd'hui cette fonctionnalité en la rendant disponible depuis n'importe quel appareil iOS, qu'il soit géré ou non, transformant ce dernier en identifiant sécurisé. Elle devrait être prochainement compatible avec les appareils Android.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s’appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l’accès aux données et les protéger dans l’ensemble de l’entreprise sans périmètre. Le modèle de « zero trust » part du principe que les menaces existant déjà sur le réseau, il faut « tout vérifier et n’accorder aucune confiance ». L'approche MobileIron dépasse le simple cadre de la gestion des identités et des passerelles en analysant un ensemble plus complet de critères avant d'autoriser ou non l'accès aux ressources de l'entreprise. Elle valide l'appareil, évalue l'environnement de l'utilisateur, vérifie l'autorisation des applications et le réseau, et détecte et neutralise les menaces avant d'autoriser l'accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plateforme de sécurité de MobileIron repose sur des fonctionnalités de gestion unifiée des terminaux (UEM) maintes fois primées et leaders dans le secteur, auxquelles s'ajoutent des technologies de zero trust, telles que l'authentification Zero Sign-On, l'authentification multifacteur et la protection contre les menaces mobiles. Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l’entreprise.

Les déclarations sur les prévisions et la disponibilité à venir du produit contenues dans le communiqué de presse sont prospectives et susceptibles d'être modifiées. Elles ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ni une obligation légale de fournir un matériel, un code ou une fonctionnalité, et ne doivent pas influencer les décisions d'achat.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190724005033/fr/