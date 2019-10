MobileIron : annonce la prise en charge d'Oculus for Business pour sécuriser l'entreprise moderne

MobileIron offre une sécurité et une gestion robustes des principaux casques de réalité virtuelle tout-en-un, Oculus Quest et Oculus Go

MobileIron (NASDAQ: MOBL), société qui a lancé la première plate-forme de sécurité « zero trust » pour l’entreprise, a annoncé aujourd'hui la prise en charge de la prochaine version d’Oculus for Business. Les entreprises pourront intégrer, configurer et gérer les casques de réalité virtuelle tout-en-un, Oculus Quest et Oculus Go, dans le cadre de leur infrastructure de gestion unifiée des points de terminaison unifiés, simplifiant ainsi le cycle de vie complet de l'appareil - de l'enregistrement au désenrollement.

Conçue pour une adoption et une évolutivité faciles dans de nombreux secteurs, la nouvelle plate-forme Oculus for Business transformera le lieu de travail en rendant possibles les déploiements à grande échelle tout en élargissant les opportunités de marché pour une communauté grandissante de développeurs en réalité virtuelle. Une nouvelle application de configuration des appareils permet de configurer et de provisionner un grand nombre de casques simultanément, et un centre de contrôle de Device Manager permet de gérer les casques en mettant à jour les paramètres et en déployant les applications à distance. Oculus for Business supportera également en charge les principales solutions de gestion des périphériques mobiles (MDM), dont MobileIron.

«Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec Oculus avant le lancement de leur programme et d’aider nos clients à s’engager dans une aventure VR réussie et sécurisée», a déclaré Ahmed Shah, vice-président du développement commercial chez MobileIron. «Les casques Oculus VR ont le potentiel de révolutionner le monde des affaires et de changer la manière dont les organisations communiquent, apprennent et collaborent dans tous les secteurs. Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent prendre le contrôle de leurs appareils avec une plate-forme de sécurité « zero trust », centrée sur le mobile, qui prend en charge la productivité. "

La plate-forme de gestion unifiée des postes de travail (UEM) de MobileIron permet une application et une protection continues des données, à la fois sur l'appareil et sur le réseau, pour une expérience de travail mobile sécurisée et une productivité accrue.

La nouvelle plateforme Oculus for Business sera lancée en novembre. Si vous souhaitez en savoir plus sur MobileIron UEM, visitez le site ici.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité de l’entreprise avec la première plate-forme « zero trust » du marché, centrée sur le mobile, construite sur la base de la gestion unifiée des points de terminaison (UEM) pour sécuriser l’accès et protéger les données sur l’ensemble de l’entreprise. « Zero trust » suppose que les mauvais acteurs sont déjà sur le réseau et que l'accès sécurisé est déterminé par une approche «ne jamais faire confiance, toujours vérifier». MobileIron va au-delà des approches de gestion des identités et de passerelle en utilisant un ensemble d'attributs plus complet avant d'autoriser l'accès. Une approche « zero trust », centrée sur le mobile, valide l'appareil, établit le contexte de l'utilisateur, vérifie l'autorisation de l'application, vérifie le réseau et détecte et corrige les menaces avant d'accorder un accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plate-forme de sécurité MobileIron repose sur des fonctionnalités de gestion unifiée des points d'extrémité (UEM) primées et reconnues, associées à des technologies supplémentaires de « zero trust », notamment l'authentification ZO (ZO), l'authentification multi-facteurs (MFA), et défense contre les menaces mobiles (MTD). Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les plus grandes institutions financières, agences de renseignement et autres entreprises hautement réglementées au monde, ont choisi MobileIron pour offrir une expérience utilisateur transparente et sécurisée en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés puissent accéder aux ressources de l'entreprise.

