MobileIron : distingué par l'étude Gartner « Critical Capabilities for Unified Endpoint Management Tools »

MobileIron (NASDAQ:MOBL), l'entreprise à l'origine de la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles, annonce aujourd'hui avoir été reconnue par Gartner, Inc., le premier fournisseur d'études et d'analyses dans le secteur mondial des technologies informatiques dans son rapport de 2019 « Critical Capabilities for Unified Endpoint Management Tools ».

Ce rapport passait en revue les capacités de 13 fournisseurs à répondre aux besoins d'organisations dans quatre cas d'utilisation distincts : gestion de PC, gestion d'appareils non traditionnels, secteurs fortement réglementés et sécurisés, et appareils non gérés/BYOD. MobileIron a été classé au quatrième rang pour la gestion de PC et les secteurs fortement réglementés et sécurisés, et au cinquième pour la gestion d'appareils non traditionnels et les cas d'utilisation d'appareils non gérés/BYOD.

« Nous pensons que cette reconnaissance, combinée à notre récent classement dans la catégorie Leaders de l'étude Magic Quadrant de Gartner sur les outils pour la gestion unifiée de terminaux, valide notre approche de type "zero trust" centrée sur les mobiles », a déclaré Brian Foster, directeur en chef de la gestion des produits chez MobileIron. « Nous avons continué à innover et développer nos produits à partir de notre plateforme UEM pour fournir des fonctionnalités étendues de sécurité et de gestion des identités. Il y a quelques mois, nous avons présenté une expérience d'authentification sans mot de passe révolutionnaire qui élimine les mots de passe de l'entreprise. Nous sommes soucieux de relever les défis uniques auxquels nos clients sont confrontés quotidiennement, y compris dans les secteurs fortement sécurisés et réglementés. »

Le rapport « Critical Capabilities for Unified Endpoint Management Tools », publié le 10 octobre 2019, indiquait que « les secteurs verticaux avec des exigences normatives en matière de conformité et de protection des informations attendent d'un outil UEM des fonctionnalités de sécurité spécifiques que les fournisseurs ne sont pas tous en mesure d'offrir, alors que d'autres excellent dans ce domaine ». Les outils de gestion clients, la gestion moderne de Windows, la sécurisation des accès et des identités, les technologies UEM associées, la gestion des objets connectés/non standard, la gestion de macOS, la gestion de l'Internet des objets dans l'environnement de travail et la gestion du contenu mobile ont été identifiés comme définissant les fonctionnalités critiques.

MobileIron pense que son excellent classement dans les cas d'utilisation des secteurs fortement sécurisés et réglementés s'explique par sa capacité à fournir la visibilité et les contrôles informatiques nécessaires pour sécuriser, gérer et surveiller chaque appareil, utilisateur, application et réseau utilisés pour accéder aux données d'entreprise. MobileIron protège les données des sociétés partout où elles circulent, et aide les utilisateurs à respecter les politiques de sécurité mises en place, ainsi que les réglementations locales. Avec des technologies telles que l'authentification Zero Sign-On (ZSO) des utilisateurs et des appareils, l’authentification multifacteur et la détection des menaces mobiles, la plateforme UEM de MobileIron offre une base solide aux organisations.

MobileIron a été classé parmi les meilleurs selon l'étude Magic Quadrant 2019 de Gartner pour les outils de gestion unifiée des terminaux. De plus, en avril 2019, MobileIron a reçu la distinction « Gartner Peer Insights Customers’ Choice » pour sa gestion unifiée des terminaux. Dans l'une des évaluations de Gartner Peer Insights, un gestionnaire d'applications d’une administration publique a noté que MobileIron « faisait progresser à grands pas l'expérience UEM de nos utilisateurs finaux. Ils pensent avec nous et non pour nous. »

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s’appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l’accès aux données et les protéger dans l’ensemble de l’entreprise sans périmètre. Le modèle de « zero trust » part du principe que, les menaces existant déjà sur le réseau, il faut « tout vérifier et n’accorder aucune confiance ». L'approche MobileIron dépasse le simple cadre de la gestion des identités et des passerelles en analysant un ensemble plus complet de critères avant d'autoriser ou non l'accès aux ressources de l'entreprise. Elle valide l'appareil, évalue l'environnement de l'utilisateur, vérifie l'autorisation des applications et le réseau, et détecte et neutralise les menaces avant d'autoriser l'accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plateforme de sécurité de MobileIron repose sur des fonctionnalités de gestion unifiée des terminaux (UEM) maintes fois primées et leaders dans le secteur, auxquelles s'ajoutent des technologies de zero trust, telles que l'authentification Zero Sign-On, l'authentification multifacteur et la protection contre les menaces mobiles. Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l’entreprise.

