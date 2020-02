MobileIron : et IDEMIA annoncent la prise en charge des appareils d'entreprise Windows 10 à SIM intégrée

MobileIron et IDEMIA vont permettre aux entreprises clientes de gérer les profils eSIM et la connectivité cellulaire sur les appareils Windows 10, tout en améliorant la sécurité informatique et l’expérience de l’utilisateur final

MobileIron (NASDAQ : MOBL), la société qui a lancé la toute première plateforme d’entreprise de type Zero Trust centrée sur les mobiles, et IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, viennent d’annoncer la prise en charge des appareils d’entreprise Windows 10 à SIM intégrée (eSIM). Les organisations vont pouvoir embarquer, configurer et gérer des appareils Windows 10 à SIM intégrée dans le cadre de leur infrastructure de gestion unifiée des terminaux (UEM), ce qui simplifiera tout le cycle de vie des appareils, de leur enregistrement à leur retrait.

Le marché mondial de l’eSIM connaît une croissance considérable grâce à une demande en hausse dans tous les secteurs, y compris l’électronique grand public, les dispositifs IoT et les voitures électriques. D’ici 2024, on estime que jusqu’à 30% des ordinateurs portables vendus seront dotés de fonctionnalités eSIM, soit environ 122 millions d’appareils. Cette croissance sera soutenue par le déploiement des réseaux 5G, qui stimulera l’adoption des ordinateurs eSIM par les entreprises.

« Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec IDEMIA, pour étendre les avantages de la gestion du cycle de vie eSIM à notre plateforme UEM, c’est-à-dire en fin de compte à nos clients », a déclaré Brian Foster, Vice-président directeur en charge de la gestion des produits chez MobileIron. « Grâce à cette intégration, les organisations pourront prendre le contrôle des appareils Windows 10 à SIM intégrée (eSIM), avec une plateforme de sécurité « zero trust » centrée sur les mobiles, qui favorise la productivité. Notre plateforme permet une sécurisation et une protection continues des données, tant sur l’appareil que sur le réseau, ce qui se traduit par une expérience de travail mobile plus sûre et une productivité accrue. »

La plateforme IDEMIA Smart Connect, qui comprend un gestionnaire d’abonnements (SM-DP+), un serveur de droits et un pôle d’organisation pour une solution complète de gestion du cycle de vie eSIM, s’intégrera aux systèmes des opérateurs de réseaux mobiles et permettra le contrôle des profils eSIM et de leurs plans d’abonnement via la plateforme UEM de MobileIron. Cela comprend la recherche et la sélection des abonnements, l’octroi et l’activation des profils sur le réseau des opérateurs, ainsi que l’affectation et la réaffectation des profils aux appareils.

« Nous sommes très heureux de permettre aux opérateurs de téléphonie mobile et aux entreprises de profiter plus facilement des avantages de la connectivité constante et de la sécurité accrue qu’offre la technologie eSIM », a indiqué Emir Aboulhosn, Vice-président en charge de la connectivité des domaines numériques et de la sécurité IoT chez IDEMIA. « Notre plateforme Smart Connect permet l’octroi et l’activation en toute transparence des profils eSIM sur les réseaux des opérateurs. Et notre intégration avec MobileIron permettra aux responsables informatiques de paramétrer et de gérer numériquement les appareils et la connectivité des employés. »

Si vous souhaitez en savoir plus à propos des solutions eSIM d’IDEMIA pour les entreprises, cliquez ici. Pour de plus amples informations à propos de MobileIron UEM, cliquez ici.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité d’entreprise avec la toute première plateforme de type « vigilance absolue » (Zero Trust) centrée sur les mobiles, sur la base d’une gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l’accès et protéger les données dans toute l’entreprise, indépendamment de son périmètre physique. Le « zero trust » consiste à supposer que les acteurs malveillants sont déjà dans le réseau et permet d’accorder des accès sécurisés en adoptant une stratégie de confiance zéro et de vérification systématique. MobileIron va au-delà de la gestion des identités et des approches par passerelle en se fondant sur un ensemble plus complet d’attributs avant d’accorder l’accès. Une approche de type zero trust centrée sur les mobiles valide les appareils, établit le contexte de l’utilisateur, vérifie les autorisations des applications, contrôle le réseau, détecte et bloque les menaces avant d’accorder un accès sécurisé à un équipement ou un utilisateur.

La plateforme de sécurité MobileIron est fondée sur des capacités de gestion unifiée des terminaux (UEM) primées et leaders du secteur, complétées de technologies de type « zero trust », comprenant notamment l’authentification ZSO (zero sign-on), l’authentification multifacteur (MFA) et la défense contre les menaces mobiles (MTD). Nos 19 000 clients, comprenant certaines des plus grandes institutions financières au monde, des agences de renseignement et d’autres sociétés strictement réglementées, ont choisi MobileIron pour bénéficier d’une expérience utilisateur transparente et sécurisée, garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l’entreprise.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter et voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets (IoT).

Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA fournit des clients dans 180 pays.

Pour plus d’informations, consultez le site www.idemia.com / suivez @IdemiaGroup sur Twitter.

