MobileIron : étend son intégration avec Microsoft via la prise en charge du service de conformité des appareils Microsoft Intune

Les clients communs de Microsoft et MobileIron disposeront d’un plus large choix d’options de sécurité mobile avec des applications comme Office 365

MobileIron (NASDAQ:MOBL), la première plateforme de sécurité de type « zero trust » centrée sur les mobiles, a annoncé l’extension de son intégration avec Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) via la prise en charge du service de conformité des appareils Microsoft Intune pour Microsoft 365 et d’autres applications gérées. Cette nouvelle solution permet aux fonctionnalités de gestion sécurisée des appareils de MobileIron d’exploiter Microsoft Intune et l’accès conditionnel Azure Active Directory afin de sécuriser des applications telles qu’Office 365.

Les utilisateurs de Microsoft 365 ou Microsoft Enterprise Mobility + Security pourront désormais profiter de la solution de gestion des appareils performante de MobileIron en complément de l’accès conditionnel de Microsoft. MobileIron s’intégrera au service de conformité des appareils Microsoft Intune pour garantir que seuls les appareils approuvés et conformes peuvent accéder aux applications Microsoft 365. Outre les licences MobileIron appropriées, les utilisateurs devront détenir une licence Microsoft Intune et une licence Azure Active Directory Premium. Ces deux licences sont incluses dans les offres Microsoft 365 E3 et Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) E3.

Brian Foster, directeur en chef de la gestion des produits chez MobileIron, explique : « L’environnement de travail évolue vers plus de mobilité. Dans l’entreprise, les employés utilisent souvent des appareils mobiles pour réaliser des tâches critiques, ce qui engendre d’importants risques de sécurité. Mais que les entreprises se rassurent : désormais, leurs appareils bénéficient du niveau de sécurité et de protection nécessaire lorsqu’ils accèdent aux applications Microsoft 365 dans le cloud, pour une expérience de travail mobile sécurisée. »

Cette nouvelle intégration vient s’ajouter à la prise en charge, par MobileIron, des API Microsoft Graph pour Intune, qui permet actuellement aux clients d’exploiter les stratégies de protection des applications Intune avec leurs applications Office 365, tout en s’appuyant sur MobileIron pour gérer et sécuriser leurs appareils. Grâce à ces nouvelles offres, les clients peuvent allier les fonctionnalités d’accès conditionnel et de protection des applications de Microsoft Enterprise Mobility + Security au puissant moteur de gestion des appareils de MobileIron.

MobileIron s’engage à offrir une expérience client exceptionnelle, et collabore pour cela avec plus de 228 partenaires, tout en proposant des fonctionnalités intégrées de protection contre les menaces, pour une solution de sécurité mobile encore plus performante. Cette dernière intégration avec Microsoft vient réaffirmer la mission de MobileIron de proposer aux clients davantage d’options de sécurité en matière de gestion unifiée des terminaux (UEM). Pour plus d’informations, consultez le site www.mobileiron.com.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s’appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l’accès aux données et les protéger dans l’ensemble de l’entreprise sans périmètre. Plus de 17 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site www.mobileiron.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190708005209/fr/