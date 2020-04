MobileIron : généralise l'accès à sa plate-forme de sécurité mobile aux Front line workers contre le COVID-19

N’importe quelle société peut ajouter un nombre illimité d’utilisateurs sur la plate-forme UEM de MobileIron sans frais supplémentaire jusqu’au 15 juin 2020 pour fournir un accès sécurisé aux applications critiques et aux outils de productivité comme Epic, ServiceNow ou MedScape

MobileIron (NASDAQ:MOBL), la société qui a développé la première plate-forme « zero trust » mobile professionnelle, annonce aujourd’hui que des entreprises dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, la santé, les forces de l’ordre, l’industrie manufacturière, le commerce de détail, les transports ou les services essentiels (comme l’eau et l’énergie) peuvent s’appuyer sur la plate-forme UEM (Unified Endpoint management) de MobileIron pour sécuriser les appareils utilisés par leurs travailleurs devant rester sur le terrain et les front line workers, ce qui augmente leur efficacité.

« Nous avons à cœur d’ aider les entreprises pour qu’elles fournissent à leurs employés, les outils dont ils ont besoin, tout en améliorant la sécurité et en les protégeant des menaces émergentes, » affirme Brian Foster, vice-président senior de la gestion produit chez MobileIron. « À présent, en plein cœur de la crise du coronavirus, les personnels en première ligne — que ce soit dans la santé, au gouvernement, dans les services d’urgence (SAMU, police, pompier) ou le commerce de détail — sont plus nécessaires que jamais. Dans le même temps, ces travailleurs sont poussés à en faire toujours plus. MobileIron permet à ces travailleurs indispensables d’accéder en toute sécurité aux applications professionnelles et aux données dont ils ont besoin pour effectuer leur travail. »

Avec la plate-forme UEM de MobileIron, les sociétés contrôlent complètement leurs données et les télétravailleurs et employés y gagnent en productivité. La plate-forme UEM de MobileIron valide chaque appareil, établit le contexte de chaque usage, vérifie les autorisations liées à l’application et au réseau et détecte et contre les menaces avant d’octroyer un accès sécurisé à un appareil ou un utilisateur. Cela assure une protection des données continue, aussi bien sur l’appareil que sur le réseau et une expérience de travail en mobilité plus sécurisée.

« Selon des chiffres d’IDC, plus d’un tiers des appareils mobiles professionnels sont déployés avec un seul usage dédié en vue, ce qui en fait selon nous des appareils pour des front line workers, » estime Phil Hochmuth, vice-président du programme, Mobilité d’entreprise et gestion des clients finaux, chez IDC. « Les entreprises ont besoin d’une solution d’administration unifiée des clients finaux pour s’adapter dans la gestion des différents appareils. Avec des plate-formes comme celle de MobileIron, les services IT peuvent aider à sécuriser ces appareils mobiles, tout en permettant au personnel d’accéder aux données de l’entreprise de n’importe où, n’importe quand. »

Voici quelques exemples de sociétés qui ont mis en pratique la solution de MobileIron.

— Signature HealthCARE : les travailleurs dans la santé utilisent des appareils mobiles sécurisés par MobileIron pour accéder en toute sécurité aux dossiers des patients, diminuer l’usage de la paperasse et améliorer la qualité des soins apportés. Ces travailleurs fournissent des services qui peuvent sauver des vies à des patients infirmes incapables de déplacer à l’hôpital et qui doivent être soignés à la maison.

— La police australienne avec plus de 10 000 officiers : les officiers de police utilisent des iPads sécurisés par MobileIron pour accéder à des applications métiers et des informations sur le terrain, réduire leur travail administratif et permettre aux officiers de police de se concentrer sur leurs missions pour garantir la sécurité.

— Les agences fédérales états-uniennes dédiées à l’aide d’urgence. Le personnel dédié à l’aide d’urgence en situation de catastrophes utilise des identifiants secondaires sur leurs appareils mobiles pour se connecter à leurs applications critiques sans avoir besoin d’entrer leurs identifiants et leurs mots de passe principaux.

— Une compagnie ferroviaire européenne avec plus de 11 millions de passagers par an. Les conducteurs de train et les cheminots utilisent des appareils mobiles et des applications sécurisées par MobileIron pour améliorer l’expérience client en réduisant le temps de maintenance et en améliorant l’efficacité opérationnelle aussi bien dans les trains qu’au dépôt.

La suite logicielle UEM de MobileIron permet aux services IT d’autoriser les accès en raison de leurs fonctions, à des groupes d’utilisateurs comme à des personnes seules à partir d’une console de gestion unique. Ce qui est critique, car les personnels en première ligne se partagent souvent les appareils entre eux. Les sociétés peuvent aussi se servir de la plate-forme UEM pour utiliser des technologies comme l’identification des utilisateurs et l’authentification des appareils zero sign-on (ZSO), l’authentification multi-facteurs ou la défense contre les menaces mobiles.

Aidez rapidement votre société en enrôlant un nombre illimité de nouveaux utilisateurs et de nouveaux appareils sur la plate-forme UEM sans coûts additionnels jusqu’au 15 juin 2020. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette offre ou assister à une série de conférences en ligne.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s’appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l’accès aux données et les protéger dans l’ensemble de l’entreprise sans périmètre. Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site www.mobileiron.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200420005083/fr/