Mobileiron : Une enquête de MobileIron révèle que 8 responsables informatiques sur 10 souhaitent éliminer les mots de passe et confier à l'appareil mobile la gestion de l'authentification des accès aux ressources d'entreprise

Les technologies de type « vigilance absolue » (zéro trust) qui permettent une authentification transparente et sécurisée des utilisateurs jouent un rôle essentiel, car 6 employés sur 10 se disent dérangés, irrités, et frustrés par les mots de passe qui font perdre du temps

MobileIron (NASDAQ : MOBL) a publié aujourd’hui les résultats d’une enquête menée avec IDG, qui a révélé que tant les utilisateurs que les experts de la sécurité en entreprise se disent frustrés par l’inefficacité et le laxisme des mots de passe pour authentifier les utilisateurs. Sachant que 90 % des experts en sécurité rapportent avoir relevé des tentatives d’accès non autorisées, suite à des vols d’identifiants, il est clair que l’avenir de la sécurité nécessite une nouvelle génération d’authentification plus sécurisée.

Les appareils mobiles offrent la meilleure option pour remplacer les mots de passe, car ils restent au cœur des entreprises, en termes de lieux d’activité, de procédures d’accès, et de méthodes d’authentification. En fait, l’enquête a révélé que près de neuf experts en sécurité sur dix (88 %) estiment que les appareils mobiles serviront bientôt d’identifiant numérique pour accéder aux services et aux données d’entreprise.

L’étude, parrainée par MobileIron, a interrogé 200 experts en sécurité informatique aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, tous actifs dans divers secteurs au sein d’entreprises comptant au moins 500 employés. L’objectif était de découvrir les principaux problèmes d’authentification auxquels les entreprises sont confrontées.

« Il est temps de dire adieu aux mots de passe. Non seulement ils occasionnent de considérables frustrations pour les utilisateurs et les professionnels de l’informatique, mais ils posent également des risques majeurs pour la sécurité », a déclaré Rhonda Shantz, directrice du marketing, chez MobileIron. « C’est pourquoi MobileIron inaugure une nouvelle ère en matière d’authentification des utilisateurs, en proposant un identifiant mobile, et une expérience de connexion zéro, quel que soit le terminal, le système d’exploitation, le lieu ou le service. Alors que de plus en plus d’utilisateurs accèdent aux applications et aux données d’entreprise via leurs propres appareils mobiles, tirer parti des appareils mobiles plutôt que des mots de passe pour authentifier des utilisateurs est non seulement plus facile, mais aussi beaucoup plus sûr. »

Les dangers des mots de passe :

90 % des professionnels de la sécurité ont relevé des tentatives d’accès non autorisées, suite à des vols d’identifiants.

Les experts en sécurité estiment qu’ils pourraient réduire leur risque de violation de près de moitié en éliminant les mots de passe.

Deux sur cinq (41 %) des demandes adressées aux centres d’assistance résultent d’un verrouillage causé par un mot de passe ou une authentification multifacteurs (AMF),

Ce que ressentent les utilisateurs finaux après un verrouillage du mot de passe : 68 % se sentent dérangés ; 63 % se sentent irrités ; 62 % se sentent frustrés ; 62 % ont le sentiment d’avoir perdu du temps.

Près de la moitié (45 %) des utilisateurs finaux réutilisent des mots de passe personnels et professionnels, ce qui n’est pas conforme aux meilleures pratiques de sécurité.

Presque tous les experts en sécurité (86 %) supprimeraient les mots de passe s’ils le pouvaient.

Près de trois experts en sécurité sur quatre (72 %) cherchent activement à remplacer les mots de passe.

Les mérites des appareils mobiles :

Environ deux utilisateurs finaux sur cinq (42 %) ont besoin d’un accès quotidien aux applications d’entreprise mobiles, mais ce nombre devrait augmenter considérablement au cours des deux prochaines années. Presque toutes les entreprises ont vu l’utilisation des applications professionnelles se développer l’an dernier (85 %). Presque toutes les organisations s’attendent à une expansion continue au cours des deux prochaines années (87 %). Les milléniaux renforcent la demande pour un accès plus large aux applications professionnelles sur les appareils mobiles (94 % contre 73 % des non-milléniaux).



MobileIron a récemment introduit une méthode révolutionnaire de connexion zéro, basée sur le produit majeur de la société, la plateforme de gestion unifiée des points d’extrémité (Multi-Factor Authentication, UEM), optimisée par la solution MobileIron Access. La plateforme MobileIron permet l’application et la protection continues des données, à la fois sur l’appareil et sur le réseau, et maintient une corrélation parfaite entre tous les paramètres essentiels de vigilance absolue : utilisateur, appareil, applications, réseaux et menaces. La connexion zéro élimine complètement les mots de passe en tant que méthode d’authentification de l’utilisateur, et remplace donc la connexion unique qui nécessite toujours au moins un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Pour télécharger une copie gratuite des résultats de l’enquête IDG, veuillez consulter le site renseigné ici.

