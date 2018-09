Les clients peuvent réserver leur nouvel iPhone chez mobilezone.

Les clients peuvent réserver dès à présent chez mobilezone l'iPhone XS, l'iPhone XS Max Plus et l'iPhone XR. La réservation gratuite est possible sur fr.mobilezone.ch/lp/nouveaux-iphones ou dans l'un des plus de 120 magasins mobilezone.

Apple vient de présenter ses nouveautés lors du Keynote. Il s'agit des smartphones l'iPhone XS, l'iPhone XS Max Plus l'iPhone XR. La réservation garantit aux clients qu'ils seront traités de manière prioritaire en cas de disponibilité limitée et auront ainsi plus de chances d'obtenir un nouveau iPhone dès le début des ventes. Le début officiel des ventes en Suisse est prévu pour le 21 septembre 2018 et celui de l'iPhone XR pour une date ultérieure en octobre. «Apple a une importante communauté de fans, et la demande pour les nouveaux iPhone est chaque année très élevée. L'expérience montre que sans réservation, il est très difficile d'obtenir l'iPhone souhaité au début des ventes. Voilà pourquoi nous proposons cette année encore notre service de réservation», explique Gregor Vogt, Head of Marketing & Communication de mobilezone.

L'an dernier, mobilezone a été l'un des fournisseurs qui a offert la meilleure disponibilité. Cette année encore, le prestataire de télécommunications prévoit une disponibilité élevée afin de pouvoir satisfaire le plus rapidement possible toutes les réservations et livrer les smartphones souhaités.

Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec la conclusion d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise, UPC ou Salt les smartphones iPhone seront disponible à partir de CHF 0.-. Les précommandes peuvent être passées en ligne sur fr.mobilezone.ch/lp/nouveaux-iphones ainsi que dans tous les magasins mobilezone.

