Mobilezone s'étend en Allemagne en collaborant avec Philion SE

Zurich (awp) - Mobilezone s'étend en Allemagne. La chaîne de magasins de télécommunications zurichoise a conclu, via sa filiale allemande einsAmobile, un partenariat avec Philion SE, un des principaux exploitants indépendant d'échoppes dans le secteur outre-Rhin.

Dans le cadre de cet accord, Philion reprend à einsAmobile une participation de 30% dans Mister Mobile, qui exploite la plateforme en ligne Deinhandy.de, une des plus importantes en Allemagne pour la vente de produits de télécommunications, selon un communiqué diffusé jeudi.

D'ici fin 2019, le groupe Philion prévoit d'étendre à 300 le nombre de ses échoppes et d'apparaître sous la marque Deinhandy, ce qui doit permettre de renforcer et d'élargir la présence de cette dernière.

"Cette collaboration permet de joindre la vente en ligne et en magasin et de regrouper ainsi le meilleur des deux mondes", explique Murat Ayhan, directeur d'einsAmobile et membre de la direction de Mobilezone. Une stratégie multicanaux pourra être poursuivie.

Les groupe Mobilezone et Philion entendent collaborer étroitement à l'avenir dans une perspective de croissance, conclut le communiqué.

op/fr