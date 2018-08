Réservez dès maintenant le nouveau Samsung Galaxy Note9 chez mobilezone

Chez mobilezone, les clients peuvent précommander le nouveau Samsung Galaxy Note9 dès à présent sur fr.mobilezone.ch/samsung-galaxy-note9 ou dans l'un des plus de 120 magasins mobilezone.

Le nouveau smartphone business Samsung Galaxy Note9 a été présenté aujourd'hui à New York et peut être précommandé dès à présent chez mobilezone à des conditions attrayantes. Pour toute précommande passée avant le 15 août 2018, les clients recevront leur téléphone 7 jours avant le début des ventes officiel. Par ailleurs, ils recevront CHF 100.- de bonus d'échange pour leur ancien smartphone en plus de la valeur de rachat. La prime d'échange est valable pour les commandes jusqu'au 23 août 2018, le début officiel des ventes est le 24 août 2018.

Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec la conclusion d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise ou UPC, les smartphones Samsung Galaxy Note9 seront disponible à partir de CHF 0.-. Les précommandes peuvent être passées en ligne sur fr.mobilezone.ch/samsung-galaxy-note9 ainsi que dans tous les magasins mobilezone.

Veuillez adresser toute question à ce sujet à:

Gregor Vogt

Head of Marketing & Communication

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch