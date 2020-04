Communiqué de presse: Apple iPhone SE disponible en prévente chez mobilezone

Le fabricant américain d'appareils mobiles a présenté son tout dernier smartphone sous la forme de l'iPhone SE de la deuxième génération. Le design de l'appareil s'oriente largement sur celui de l'iPhone 8. Il se distingue ainsi par une conception tout à la fois attrayante et pratique en aluminium et verre. L'iPhone SE est cependant plus performant que l'iPhone 8 car Apple y a intégré son processus le plus puissant, l'A13 Bionic de l'iPhone 11. La caméra a en outre été améliorée. L'iPhone SE est disponible chez mobilezone dès CHF 449.95, ce qui en fait le smartphone d'Apple affichant le prix le plus abordable du marché.

À partir d'aujourd'hui, les clients peuvent pré-commander l'appareil sur mobilezone. L'iPhone SE sera commercialisé en Suisse dès le 24 avril 2020 à 8 heures. Roger Wassmer, CEO pour la Suisse et l'Autriche, déclare : « mobilezone figure parmi les fournisseurs qui offrent la meilleure disponibilité sur le marché. Cette année encore, nous prévoyons une disponibilité élevée afin de pouvoir satisfaire le plus rapidement possible toutes les précommandes.»

Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec la souscription d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise, Salt ou UPC, l'iPhone est disponible dès CHF 0.−.

Contact pour les médias :

Gregor Vogt

Director Marketing & Customer Experience

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch