Communiqué de presse: Apprentissages réussis et lancement du programme de stagiaires : mobilezone prend la formation très au sérieux

mobilezone prépare dès aujourd'hui les professionnels de demain : dans sa fonction de centre de formation, l'objectif principal de mobilezone est de former du personnel qualifié susceptible de rejoindre ensuite l'entreprise et de poursuivre une carrière professionnelle chez mobilezone. Au début de l'été, 26 apprentis en vente de détail, deux apprentis employés de commerce et un apprenti en logistique ont achevé avec succès leur apprentissage chez mobilezone. Près de la moitié de ces apprentis diplômés sont engagés par mobilezone. Roger Wassmer, CEO mobilezone Suisse et Autriche, déclare : « Pour de nombreux jeunes, la fin de l'apprentissage marque un tournant décisif de leur carrière professionnelle. Nous félicitons nos apprentis pour la réussite à leur examen et souhaitons la bienvenue aux nouveaux qui leur succèdent.»

Cette nouvelle année de formation consacre la venue de 60 nouveaux apprentis: 53 agents en commerce de détail, quatre apprentis employés de commerce, un apprenti informaticien (développement d'applications), une apprentie agente relation client et une apprentie logisticienne. Ces apprentis commencent leur formation dans 20 cantons suisses. Au total, mobilezone emploie à l'heure actuelle 134 apprentis dans toute la Suisse.

Une longue tradition de la formation

Depuis 2001, mobilezone forme des apprentis dans le domaine commercial, de l'informatique (ingénierie système) et de la logistique. Depuis 2008, des apprentis sont également formés au commerce de détail. Pour la nouvelle année de formation 2020, le portefeuille inclut également la formation d'agents et agentes relation client ainsi que la formation d'informaticiens axée sur le développement d'applications.

Lancement réussi du programme de stagiaires

mobilezone a initié son programme de stagiaires « mobilezone Pioneers » début août. Cinq jeunes diplômés de grandes écoles ont entamé un stage d'un semestre en « Management Support». L'objectif de ce programme est d'acquérir de jeunes talents performants et de les intégrer dans l'entreprise, ainsi que d'offrir aux candidats la possibilité d'évoluer sur le plan personnel dans un environnement de travail pratique, et pour l'entreprise de s'assurer au final les experts de demain.

