Communiqué de presse: Avec le Club mobilezone, mobilezone lance son propre programme préférentiel à l'attention de ses clients

Avec le mobilezone Club, mobilezone a lancé aujourd'hui son propre programme préférentiel pour ses clients. Les clients peuvent collecter des points puis les utiliser pour effectuer des paiements. Ils profitent également d'offres et de promotions sur mesure. Roger Wassmer, CEO Suisse et Autriche se réjouit: «Nous nous réjouissons de pouvoir récompenser encore davantage la fidélité de nos clients.» En adhérant au club mobilezone, les clients mobilezone bénéficient de nombreux avantages. Ils peuvent collecter des points lors d'opérations de vente, ces point pouvant être utilisés pour effectuer des paiements dans l'un des 120 magasins mobilezone. Ils sont en outre informés des nouveaux produits en premier et sont prioritaires lors du lancement de nouveaux appareils. De plus, ils peuvent bénéficier de promotions ciblées.

Les clients peuvent dès à présent adhérer au Club mobilezone dans chaque magasin mobilezone, en ligne ou en appelant par téléphone le service clients. Les points peuvent être collectés dans les magasins et y être utilisés. À l'avenir, il sera également possible de collecter des points lors d'achats dans le magasin en ligne et de les y utiliser.

