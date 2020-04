Communiqué de presse: BLS prolonge le contrat avec mobilezone et Swisscom

mobilezone poursuit la relation client qui perdure depuis 2009 avec BLS. C'est dans le cadre d'un marché public que mobilezone, en partenariat avec Swisscom, a pu prolonger leur coopération de quatre années supplémentaires. Les deux entreprises continueront par conséquent d'assurer le suivi des quelque 3 000 collaborateurs de la société ferroviaire et de leurs numéros de téléphones mobiles. mobilezone assume à cet égard l'administration des abonnements sur la plateforme clients en ligne tandis que Swisscom assure la mise à disposition des services mobiles tels que les abonnements, l'étendue de la couverture du réseau, etc.

Grâce à sa collaboration avec mobilezone et Swisscom, BLS est en mesure de commander et de gérer à l'avenir les abonnements tout simplement par le biais de la plateforme en ligne de mobilezone. Sebastian Nellen, System Engineer Mobile chez BLS, explique: «Nous travaillons depuis plus de dix ans avec mobilezone, si bien que l'entreprise connaît très bien les besoins de BLS. C'est par exemple ainsi que notre plateforme clients en ligne a été ajustée individuellement selon nos besoins et au regard de nos processus opérationnels».

Et Thomas Gülünay, Managing Director mobilezone Business, de déclarer: «La collaboration avec BLS repose sur un lien de confiance solide. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre cette longue collaboration».

mobilezone aide les entreprises et associations à exploiter de façon optimale les possibilités d'une activité mobile. Les prestations comprennent un conseil professionnel, une offre de services globale pour tous les aspects de la gestion des mobiles ainsi qu'un large éventail d'appareils mobiles et leurs accessoires. Les appareils mobiles sont vendus par l'entreprise; mobilezone les met aussi à disposition dans son modèle de location (Device as a Service). Le portail client en ligne permet aux collaborateurs des entreprises ou aux membres d'associations de commander des appareils mobiles et des accessoires ou de souscrire des abonnements à des conditions préférentielles.

