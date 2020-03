Communiqué de presse: Le groupe mobilezone enregistre une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice

L'exercice 2019 de mobilezone confirme les bonnes performances du groupe lors des années précédentes. Celui-ci affiche de bons résultats, avec un chiffre d'affaires de CHF 1,3 milliard et un bénéfice consolidé de CHF 44,4 millions. L'exercice 2019 se distingue non seulement par une évolution positive de l'activité, mais également par l'acquisition de plusieurs sociétés.

mobilezone clôture son exercice avec succès en affichant un chiffre d'affaires de CHF 1,3 milliard, un EBIT de CHF 59,6 millions et un bénéfice consolidé de CHF 44,4 millions. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Nous avons réalisé le meilleur résultat de ces cinq dernières années sur le marché suisse, notamment sur les points de vente. En Allemagne, nous avons conclu 542 000 contrats en ligne, nous avons donc plus que triplé les chiffres de vente grâce au rachat de SH Telekommunikation Deutschland GmbH.»

Aperçu des chiffres-clés

Le bénéfice consolidé a augmenté de 12,3% pour atteindre CHF 44,4 millions (exercice précédent: CHF 39,5 millions). Le bénéfice consolidé corrigé des variations des taux de change a augmenté de 13,9% par rapport à l'exercice précédent.

mobilezone a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1 324 millions pendant l'exercice 2019, soit une augmentation de 10,7% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires corrigé des variations des taux de change a augmenté de 14,3% par rapport à l'exercice précédent.

Avec un EBIT de CHF 59,6 millions (exercice précédent: CHF 52,5 millions), nous avons répondu aux attentes comprises entre 56 et 61 millions que nous avions communiquées.

Les charges financières ont augmenté de CHF 0,8 million pour atteindre CHF 3,8 millions.

Le bénéfice par action s'est élevé à CHF 1.04 pendant l'exercice (exercice précédent: CHF 1.02). Le 31 décembre 2019, le cours de l'action s'élevait à CHF 10.86, contre CHF 10.94 fin décembre 2018.

Le 31 décembre 2019, le bilan de mobilezone affichait des liquidités à hauteur de CHF 65 millions (exercice précédent: CHF 92,4 millions).

L'endettement net s'élevait à CHF 130,9 millions (exercice précédent: CHF 76,2 millions). Le rapport entre l'endettement net et l'EBITDA était de 1,93 (exercice précédent: 1,31).

L'actif net circulant s'élevait à CHF 108,6 millions (exercice précédent: CHF 150,2 millions).

Les capitaux propres figurant dans les états financiers individuels de mobilezone holding ag s'élevaient à CHF 174,9 millions (exercice précédent: CHF 136,5 millions)

Acquisitions

Le groupe mobilezone a considérablement renforcé sa position sur le marché allemand au printemps suite au rachat de la société SH Telekommunikation Deutschland GmbH (SH). mobilezone Allemagne conclut ainsi plus d'un million de contrats de téléphonie mobile par an. La moitié d'entre eux sont commercialisés sur des plates-formes en ligne. mobilezone dispose ainsi de nouvelles possibilités de croissance avec des synergies intéressantes en matière de marge. Grâce à l'augmentation de ses participations à Mister Mobile GmbH de 45 à 100%, mobilezone possède les marques sparhandy.de et deinhandy.de, c'est-à-dire les deux principaux portails de commerce en ligne indirect en Allemagne. En Suisse, l'entreprise a élargi la base de ses clients professionnels grâce au rachat de mobilit AG et d'IT Business Services GmbH.

Nette augmentation de la rentabilité du segment Commerce

Le segment Commerce regroupe les activités du réseau des filiales suisses, les activités en ligne, les opérations B2B et les activités en Allemagne. Le chiffre d'affaires de ce secteur est passé de CHF 1 099 millions à CHF 1 249 millions, soit une croissance de 13,6%. L'EBIT est passé de CHF 43,3 millions à CHF 52,2 millions.

L'évolution de la vente au détail et de l'activité B2B est très satisfaisante en Suisse. Le résultat d'exploitation a augmenté de 40,5% pour atteindre CHF 20,9 millions, bien que le chiffre d'affaires externe ait diminué de 3,7% pour passer à CHF 273 millions. Cette forte croissance de la rentabilité est due à l'augmentation des prestations de service et des contrats Wireline conclus (Internet, TV et réseau fixe). La fréquentation mesurée dans les magasins mobilezone est légèrement supérieure à celle de l'exercice précédent et le nombre d'opérations de vente a augmenté. Le développement du commerce de détail en Suisse et du segment des clients professionnels reste prioritaire.

En Allemagne, plus de 542 000 contrats de téléphonie mobile ont été conclus, dont 455 000 en ligne sur nos propres plates-formes. 505 000 contrats de téléphonie mobile supplémentaires ont été conclus par l'intermédiaire de partenaires B2B et d'autres points de vente. Le chiffre d'affaires externe a augmenté de 19,6% pour atteindre CHF 976 millions. Le résultat d'exploitation a augmenté de 9,5% pour atteindre CHF 32,1 millions. La mise en place de la nouvelle plate-forme en ligne modulaire, qui sera mise en service fin 2020, permettra à mobilezone de réagir plus rapidement aux changements du marché et de vendre des accessoires ainsi que des appareils sans contrat en ligne. La part des ventes de gros dans le chiffre d'affaires s'élève à CHF 411 millions (exercice précédent: CHF 537 millions). Les marges bénéficiaires brutes dans le commerce de gros s'élèvent à 2,7%, par rapport à 4,3% lors de l'exercice précédent. La diminution de CHF 126 millions du chiffre d'affaires dans le secteur du commerce de gros est compensée par les CHF 272 millions de chiffre d'affaires de SH, mobilit AG et IT Business Services GmbH.

Recul du chiffre d'affaires et de la rentabilité du segment Service Providing

Le segment Service Providing comprend les offres internes de téléphonie fixe et mobile TalkTalk ainsi que les activités de réparation en Suisse et en Autriche. Le chiffre d'affaires de Service Providing est passé de CHF 96 à CHF 75 millions et l'EBIT a baissé de 21,5% pour atteindre CHF 6,6 millions (exercice précédent: 8,4 millions). Il n'a pas été possible de mettre un coup d'arrêt à la tendance de l'exercice précédent, le recul du volume et de la rentabilité des activités de réparation en Autriche et en Suisse, de sorte que leur EBIT a diminué de 67% pour atteindre CHF 1 million (exercice précédent: 3 millions). L'EBIT de TalkTalk a par contre augmenté de 4,5% pour atteindre CHF 5,6 millions. La part des clients mobiles au chiffre d'affaires de TalkTalk s'élève à 69,9% (exercice précédent: 56,9%). En ce qui concerne le secteur postpayé, le nombre de clients a augmenté de 6,3% pour atteindre 26 800 (exercice précédent: 25 200).

Changement au sein du conseil d'administration

Christian Petit a décidé de ne pas se représenter à l'élection du conseil d'administration et de se concentrer sur son activité de CEO de l'entreprise Romande Energie. Le conseil d'administration proposera Michael Haubrich comme nouveau membre lors de l'assemblée générale du 8 avril 2020. Michael Haubrich dispose d'une riche expérience dans le commerce de détail en Allemagne ainsi que d'une grande expertise dans le commerce électronique et les finances.

Demande de dividendes à l'assemblée générale

Un dividende inchangé de CHF 0.60 par action nominative sera demandé à l'assemblée générale du 8 avril 2020. La distribution proviendra pour moitié du bénéfice et pour moitié des réserves issues d'apports de capital, ce qui correspond à une quote-part de distribution de 61%.

Perspectives pour l'exercice 2020

Le groupe mobilezone prévoit d'augmenter la marge EBIT de 0,2% tous les ans au cours des trois prochaines années, pour passer de 4,5% à l'heure actuelle à plus de 5,1%. mobilezone attend une évolution modeste de l'EBIT de CHF 56 à CHF 61 millions en 2020. mobilezone a investi CHF 10 millions au total pendant l'exercice 2019. L'entreprise prévoit un investissement d'un même montant en 2020. La plupart des investissements concernent les travaux de transformation des filiales en Suisse et l'infrastructure actuelle. D'ici à 2023, l'agencement de tous les magasins de Suisse sera renouvelé. De plus, des investissements seront réalisés dans une nouvelle plate-forme d'exploitation de sparhandy.de et de deinhandy.de en 2020.

Les chiffres-clés du groupe mobilezone pour 2019



En mio. de CHF 2019 2018 2017 2016 2015 Produit net de la vente 1 324,0 1 195,6 1 171,6 1 087,9 859,0 Bénéfice brut 180,1 156,8 149,8 144,0 133,6 en % du produit net de la vente 13,6 13,1 12,8 13,2 15,6 EBIT *) 59,6 52,5 50,1 48,5 40,4 en % du produit net de la vente 4,5 4,4 4,3 4,5 4,7 Bénéfice consolidé 44,4 39,5 35,2 36,1 30,8 en % du produit net de la vente 3,4 3,3 3,0 3,3 3,6 Investissements 10,0 10,4 10,9 9,8 6,5 Capitaux propres sand compensation de la bonne volonté 132.5 111.2 46.8 46.5 47.1 en % du total du bilan 26.1 25.1 13.7 19.1 21.3 Effectif (postes à temps complet) 1 217 930 867 878 918 Magasins Suisse Allemagne 117 76 119 73 124 65 129 55 127 43

Commerce

En mio. de CHF 2019 2018 2017 2016 2015 Produit net de la vente 1 249,0 1 099,3 1 079,4 1 012,4 785,5 EBIT 52,2 43,3 37,0 40,6 27,8 Investissements 9,1 9,0 8,9 7,7 4,6

Service Providing

En mio. de CHF 2019 2018 2017 2016 2015 Produit net de la vente 75,0 96,0 92,2 75,5 73,6 EBIT 6,6 8,4 12,1 8,1 7,6 Investissements 0,8 1,3 1,9 2,0 1,8

*L'EBIT de CHF 0,8 million du groupe (2018: CHF 0,8 million) et les investissements de CHF 0,1 million (exercice précédent: CHF 0,1 million) ne sont attribués à aucun segment et demeurent dans le holding.