Communiqué de presse: OPPO Find X2 Pro désormais disponible chez mobilezone

Le modèle de smartphone Find X2 Pro est le vaisseau amiral de la nouvelle série OPPO Find X2 et peut être précommandé chez mobilezone dès le 1er mai 2020. Depuis l'introduction d'OPPO sur le marché suisse en octobre 2019, les appareils du fabricant chinois d'appareils mobiles sont également disponibles chez mobilezone. mobilezone a été la première entreprise à commercialiser des appareils d'OPPO dans ses magasins et en ligne. Roger Wassmer, CEO pour la Suisse et l'Autriche, déclare : «Nous sommes ravis de pouvoir intégrer l'OPPO Find X2 Pro, qui est le vaisseau amiral d'OPPO, dans notre catalogue et ainsi de continuer à proposer à nos clientes et clients les modèles de smartphone les plus récents.» Daniel Meier, Country Manager d'OPPO Suisse, déclare : «mobilezone est un partenaire important pour nous. Nous nous réjouissons que les clientes et les clients puissent tester l'OPPO Find X2 Pro sur place dans les magasins de mobilezone et le combiner avec les abonnements de tous les fournisseurs de la Suisse.»

L'OPPO Find X2 Pro se distingue par un écran AMOLED 6.7 pouces QHD+ qui occupe pratiquement toute la face avant du smartphone. L'affichage Ultra Vision fournit un taux de rafraîchissement de l'image de 120 Hz et une résolution 3K, et est capable de restituer un milliard de nuances. C'est 64 fois plus que les autres modèles. Équipé des haut-parleurs Dual Stereo, l'OPPO Find X2 a un rendu quasi cinématographique au visionnage. Le système d'appareil photo Ultra Vision comporte un objectif grand-angle de 48 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un angle de vision de 120 degrés ainsi qu'un téléobjectif de 13 mégapixels. Le smartphone est par ailleurs doté du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm qui supporte actuellement tous les types de transferts de données les plus rapides qui existent, 5G, USB 3.1. et WiFi 6. Les clientes et clients peuvent précommander l'appareil chez mobilezone dès aujourd'hui. L'OPPO Find X2 sera mis en vente en Suisse dès le 15 mai 2020 et ensuite disponible en ligne ainsi que dans tous les magasins de mobilezone.

Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec la souscription d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise, Salt ou UPC, l'OPPO X2 Pro est disponible dès CHF 0.-.

Contact pour les médias :

Gregor Vogt

Director Marketing & Customer Experience

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch