Communiqué de presse: Samsung lance les nouveaux modèles Galaxy Note20 Ultra 5G et Galaxy Note20 5G

C'est dans le cadre d'un Unpacked Event numérique que Samsung a aujourd'hui présenté les nouveaux modèles Galaxy Note que sont Galaxy Note20 Ultra 5G et Note20 5G. Les modèles sont agrémentés d'écrans Infinity élargis et d'un stylet S-Pen remanié permettant une utilisation encore plus pratique. Les appareils peuvent être précommandés dès maintenant chez mobilezone.

Samsung a présenté les derniers smartphones Galaxy à 16 heures. La vente officielle du Galaxy Note20 Ultra 5G et du Note20 5G débute le 21 août 2020. mobilezone donne à ses clients la possibilité de précommander les appareils dès maintenant : Roger Wassmer, CEO de mobilezone pour la Suisse et l'Autriche, déclare : « Avec ce service de précommande, nous octroyons à toutes les personnes intéressées un accès simplifié aux modèles d'appareils les plus récents. »

Avec le Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung lance sur le marché un appareil doté d'un écran élargi à 6,9 pouces. La fréquence de répétition des images peut être augmentée à 120 hertz et permet une représentation des contenus fluide et donc moins fatigante pour les yeux. Notamment dans le cadre du gaming, on n'est plus confronté à la pixellisation. En association avec le stylet S-Pen amélioré, le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G se prête parfaitement à la création de notes, de dessins ou d'esquisses ainsi que de GIF. Le nouveau S-Pen dispose de 4 096 niveaux de pression et réagit aux contacts les plus légers grâce à la pointe ultra sensible du stylet. Le S-Pen peut être utilisé au moyen des menus grâce à sa compatibilité Bluetooth mais aussi en mode télécommande pour l'appareil photo ou pour le défilement des menus.

Système caméra performant

Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G est muni d'un système de caméra performant. Le triple capteur photo au dos comporte un objectif grand-angle de 108 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x et un autofocus laser. L'appareil photo frontal prend des photos de 10 mégapixels. Le mode Pro-Video supporte des options supplémentaires telles que la prise de qualité professionnelle d'une résolution de 8K. Grâce à des effets comme les différents temps de zoom, les films peuvent être enregistrés de façon encore plus professionnelle. Avec la technologie ULB et grâce à la compatibilité à la 5G de l'appareil, il est ensuite possible de partager simplement et tout aussi rapidement les prises. La batterie dispose d'une capacité de 4 500 mAh équipée de la technologie de recharge rapide Fast-Charging-2, et promet une autonomie encore plus longue que la génération précédente.

Le Galaxy Note20 5G est un peu plus petit que le Galaxy Note20 Ultra 5G. Il est équipé d'un écran plat Infinity-O de 6,7 pouces. Le triple capteur photo au dos comporte un objectif grand-angle et ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi que d'un objectif de 64 mégapixels avec zoom optique hybride 3x et un appareil photo frontal de 10 mégapixels. Le Galaxy Note20 5G est assorti d'une batterie performante de 4 300 mAh. Le Samsung Galaxy Note20 Ultra tout comme le Galaxy Note20 sont compatibles avec la 5G. Ils sont certifiés IP68 et sont donc étanches à l'eau et à la poussière. La technologie Wireless PowerShare permet de recharger simplement et rapidement les accessoires, comme les montres connectées ou les écouteurs.

Tous les appareils sont disponibles dès le 21 août 2020 chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveaux contrats ou prolongations), tous opérateurs confondus. Les smartphones Samsung Galaxy Note sont disponibles dès CHF 0.− pour tout renouvellement ou toute prolongation d'un abonnement Swisscom, Sunrise, Salt, UPC et TalkTalk.

