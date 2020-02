Communiqué de presse: Samsung lance les nouveaux modèles Galaxy S20 Ultra 5G, S20+, S20 et Samsung Galaxy Z Flip

Samsung a présenté ses derniers smartphones à San Francisco à 11h00, heure locale. Les modèles Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ et S20 constituent une série performante, notamment en ce qui concerne l'appareil photo et la batterie. Samsung commercialise le Samsung Galaxy Z Flip, le deuxième smartphone pliable après le Samsung Galaxy Fold 5G. Le début officiel des ventes de la série S20 est fixé au 13 mars 2020. Le Samsung Galaxy Z Flip sera disponible dans 15 magasins mobilezone sélectionnés et en ligne dès le 14 février 2020. Il est possible de le précommander dans tous les autres magasins et il sera livré au domicile des clients. mobilezone permet à ses clients de précommander les appareils dès à présent: Roger Wassmer, CEO de mobilezone pour la Suisse et l'Autriche, déclare: «Nous souhaitons récompenser nos fidèles clients grâce au service de précommande qui leur permet de se procurer facilement les derniers modèles d'appareils.»

Samsung établit un nouveau standard

Samsung a conçu le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, un smartphone qui établit un nouveau standard, notamment en ce qui concerne les performances de l'appareil photo. Les performances de l'appareil photo de 108 MP du S20 Ultra 5G sont exceptionnelles. Son impressionnant zoom 100x permet de voir les sujets lointains de manière extrêmement proche et nette. Il est possible de tourner des vidéos dans une résolution professionnelle de 8K avec 30 images par seconde. Les images fixes peuvent être enregistrées en qualité d'impression avec 32 mégapixels. Le nouvel objectif ultra grand-angle permet de prendre des photos panoramiques d'une excellente qualité. Il compense les inclinaisons pouvant atteindre 60 degrés et convient donc parfaitement aux activités extrêmes. Le grand écran AMOLED Dynamic Infinity-O de 6.9 pouces permet une expérience visuelle unique. Il dispose d'une batterie de 5000 mAh équipée de la technologie de charge ultra 2 et promet une autonomie encore plus longue que la génération précédente des S10. Le déverrouillage au moyen des empreintes digitales est encore plus rapide que celui de la génération précédente grâce au lecteur d'empreinte digitale à ultrasons. Les Samsung Galaxy S20+ et S20 sont également équipés d'un appareil photo amélioré et d'un écran haute résolution Dynamic Infinity-O. L'écran du Samsung Galaxy S20+, qui mesure 6.7 pouces, et celui du Samsung Galaxy S20, qui mesure 6.2 pouces, sont légèrement plus petits que celui du modèle S20 Ultra 5G. Les trois modèles sont certifiés IP68 et sont donc étanches à l'eau et à la poussière. La technologie Wireless PowerShare permet de recharger les accessoires, comme les montres connectées ou les écouteurs. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est uniquement disponible en version 5G alors que les S20+ et S20 sont disponibles en version 4G et 5G.

Une souplesse unique

Samsung commercialise le Samsung Galaxy Z Flip, un autre smartphone pliable après le Samsung Galaxy Fold 5G, qui a connu un grand succès. Lorsqu'il est plié, il est très compact avec ses dimensions de 87 × 74 × 15,1 millimètres. L'écran intérieur pliable O-Dynamic AMOLED de 6,7 pouces en verre ultrafin du Samsung Galaxy Z Flip, que rien ne distingue de celui d'un smartphone normal, attire tous les regards. Le Samsung Galaxy Z Flip est équipé d'un appareil photo grand-angle et d'un appareil photo ultra grand-angle d'une résolution de 12 mégapixels chacun. L'appareil photo passe en mode «Influencer Ready» à un angle de 90 degrés. Vous pouvez ainsi prendre des photos avec l'appareil photo frontal ou l'appareil photo principal quand le smartphone est posé sur la paume de votre main ou à tout autre endroit approprié.

Tous les appareils de la série S20 seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveau contrat ou prolongation), quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile, à partir du 13 mars 2020, et même dès le 14 février pour le Samsung Galaxy Z Flip. Les smartphones Samsung Galaxy sont disponibles dès CHF 0.− pour tout renouvellement ou toute prolongation d'un abonnement Swisscom, Sunrise, UPC ou Salt.