Communiqué de presse: mobilezone Deutschland lance powwow, la nouvelle marque ombrelle du leader du marché indirect des télécommunications en Allemagne

Avec powwow, mobilezone Deutschland a créé une structure faîtière propre à abriter son vaste portefeuille de marques B2C. Grâce au regroupement de ses propres marques d'E-Commerce pour les clients finaux, nommément Sparhandy, Deinhandy, Deinhome, Handystar, High, HandyInRaten et SH réunies sous la marque powwow, l'entreprise allemande de télécommunications aspire, en tant que catalyseur d'innovation, à étendre davantage encore son leadership en ligne dans le marché indirect des télécommunications en Allemagne. Cette focalisation claire sur l'activité online permet aussi à mobilezone d'en profiter en Suisse. Ainsi que le déclare Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone: «mobilezone Deutschland dispose de l'ADN du marché en ligne, ce qui nous permet de bénéficier de l'évolution continue de l'activité suisse, par exemple dans le cadre de notre présence en ligne ainsi que dans l'approche Omnichannel».

powwow mise sur les technologies et les méthodes de travail pionnières

Dans le fil du développement et de l'orientation de la marque, powwow a opté pour une focalisation claire sur le secteur du numérique et continuera de faire évoluer ses modèles d'E-Commerce et Omnichannel avec ses partenaires et ses propres marques. Jens Barth, CEO de powwow dit à ce sujet: «Avec Sparhandy et Deinhandy, nous bénéficions dans notre portefeuille des deux marques amirales au sein du marketing groupé en ligne, et nous aspirons bien sûr à structurer et développer toujours plus ce marché. C'est pourquoi nous investissons dans notre set-up numérique, tant au niveau infrastructurel que personnel. Grâce aux technologies et méthodes de travail pionnières et à une expérience utilisateur parfaite, nous posons les jalons pour répondre maintenant et à l'avenir aux attentes croissantes des clients, voire, dans l'idéal, à les dépasser». Le fait de mettre l'accent sur l'évolution de l'E-Commerce permet aussi à d'autres secteurs d'activité et au partenariat d'affaires d'en profiter. mobilezone Deutschland envisage par ailleurs, également dans ses autres secteurs d'activité tels que la chaîne TV Handystar ou la marque de B2B SH, de continuer à renforcer le paysage partenarial élargi de longue date et à déployer les marchés.

powwow est forte de plus de 300 collaborateurs répartis sur les sites de Cologne, Berlin et Bochum, et mise sur un mix de bureautique et d'options de flex-office. L'entreprise fait sienne à cet égard la devise #goodplace2be au sein de ses équipes. Cela signifie que les collaborateurs bénéficient d'une marge de liberté et de confiance dans le cadre de leur propre travail et de leur développement personnel.

Au sujet de powwow

powwow est une entreprise leader dans le marché allemand des télécommunications. Elle couvre plus de 80 pour cent du marché indirect des télécommunications grâce aux marques Sparhandy, DEINHANDY, DEINHOME, Handystar, HIGH, HandyInRaten et SH. Ses clients sont desservis notamment par les sites en ligne, mais aussi via le commerce spécialisé, le commerce de gros et la TV. Son objectif est de créer une expérience d'achat enthousiasmante pour les clients, toutes marques confondues. powwow fait partie intégrante de mobilezone Deutschland, une filiale de mobilezone holding ag dont le siège est à Rotkreuz. powwow est dirigée par Jens Barth, suppléé par Wilke Stroman (CEO mobilezone Deutschland) en qualité de Co-CEO.

