Communiqué de presse: mobilezone met en œuvre une stratégie Drive-to-Shop en Suisse

mobilezone mise sur la stratégie Drive-to-Shop en Suisse. C'est pourquoi l'entreprise continue d'investir dans son réseau de filiales de façon étendue et de moderniser l'ensemble de ses 120 magasins d'ici 2023. En combinaison avec le développement continu de la plateforme en ligne, l'entreprise s'est fixé comme but de rendre accessibles à ses clients, par tous les canaux de distribution, des informations sur mesure et orientées sur les besoins, ainsi que le portefeuille souhaité, de manière à ce que le conseil et la finalisation de la vente sur place puissent être effectués en ligne ou hors connexion.

Au cours des trois prochaines années et demi, il s'agira de moderniser tous les 65 magasins, qui se trouvent actuellement dans leur ancienne configuration de magasin, en suivant le nouveau plan d'aménagement des magasins de mobilezone. L'entreprise continue ainsi de miser, en parallèle à un Customer Journey en ligne moderne et intuitif, sur un portefeuille équilibré de magasins en ligne et d'une présence physique sur le terrain. Du fait de la stratégie Drive-to-shop, mobilezone s'aligne sur le besoin des clients de s'informer en ligne au sujet des produits et des services avant de procéder à un achat définitif en magasin magasin suite à un conseil personnalisé. Roger Wassmer, CEO de mobilezone pour la Suisse et l'Autriche, déclare: «Notre large éventail d'offres de plans tarifaires pour la téléphonie mobile, la TV, l'Internet et le réseau fixe de tous les fournisseurs de Suisse ainsi que d'appareils mobiles de tous les fabricants renommés nécessite des explications complémentaires, selon les besoins et les connaissances préalables des clients. Le principe du Drive-to-Shop nous permet de prodiguer aux clients une expérience d'achat holistique, mettant en réseau tous les canaux existants, physiques et numériques.» Grâce à cette stratégie, mobilezone prend en compte le besoin croissant d'un achat en ligne, voire du renseignement numérique. Dans le même temps, l'entreprise crée cela dit également la possibilité au client de solliciter directement en magasin diverses prestations de services, telles que les réparations et les produits d'assurance, en plus du conseil sur les appareils mobiles et les plans tarifaires. C'est pourquoi mobilezone mise sur des magasins modernes dotés de personnel de vente bien formé et d'une offre complète en ligne.

Tous les appareils mobiles sont disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveaux contrats ou prolongations), tous opérateurs confondus. Avec un renouvellement ou une prolongation d'abonnement de tous les plans tarifaires de Swisscom, Sunrise, Salt, UPC ou TalkTalk, tous les appareils mobiles sont disponibles dès CHF 0.-.

