Communiqué de presse: mobilezone ouvre un magasin dans la gare centrale de Berne

mobilezone inaugure un nouveau magasin au premier étage de la gare centrale de Berne. Le magasin a été complètement réaménagé pour accueillir les clientes et clients dès aujourd'hui. Ils y trouveront une gamme complète de smartphones, des plans tarifaires pour la téléphonie mobile et fixe, la télévision numérique et l'Internet de tous les opérateurs (Swisscom, Sunrise, Salt, UPC et TalkTalk), conseil indépendant et services inclus. Outre l'assortiment classique de mobilezone, le magasin vend également des smartphones d'occasion. Ils sont soumis à une révision complète, nettoyés, vérifiés et remis à neuf, puis mis en vente sous garantie.

Ivan Petrovic, Store Manager, commente : « Nous sommes ravis de pouvoir conseiller nos clients dans un endroit magnifiquement situé à Berne au sujet de notre assortiment complet de télécommunications ».

Tous les téléphones mobiles sont vendus chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveaux contrats ou prolongations), tous opérateurs de téléphonie mobile confondus. Avec le renouvellement de l'abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires de Swisscom, Sunrise, Salt, UPC ou TalkTalk, chaque téléphone mobile est disponible dès un acompte de CHF 0.-.

Contact pour les médias :

Gregor Vogt

Director of Customer Experience & Marketing

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch