Mobilezone acquiert 100% de Mister Mobile

Zurich (awp) - L'exploitant de magasins de télécommunications Mobilezone acquiert 100% des parts de Mister Mobile via sa filiale allemande. Les parts ont été rachetées auprès du cofondateur Robert Ermich et de Philion SE, a indiqué la société jeudi.

Mister Mobile gère la plateforme deinhandy.de, dont les actionnaires sont Mobilezone Allemagne (45%), Philion SE (30%) et le co-fondateur et directeur général (CEO) Robert Ermich (25%). Le site internet est le numéro deux allemand sur le marché de la vente indirecte d'abonnements mobiles et de téléphones, précise le communiqué.

Mobilezone Deutschland et Philion se sont mis d'accord sur un échange d'actifs (asset swap). 30% des titres de Mister Mobile détenus par Philion seront transférés à Mobilezone Allemagne. En retour, Philion recevra 100% des titres dans One Brand Solutions, Helfer-Line et la plateforme handyflash.de, qui ont été acquis en juin dernier par le groupe Mobilezone après l'ouverture de procédures de faillites.

ol/fr