Mobilezone et Swisscom oeuvrent pour la canton de Bâle-Ville

Zurich (awp) - L'opérateur Swisscom et l'exploitant de magasins de télécoms Mobilezone ont conclu un partenariat avec l'administration du canton de Bâle-Ville. Les deux sociétés fourniront tous les services relatifs à la gestion des appareils mobiles.

La prestation prévoit notamment l'achat, la mise en service et la réparation d'appareils mobiles et d'accessoires, a précisé Mobilezone mardi dans un communiqué. Les collaborateurs habilités du canton de Bâle-Ville pourront ainsi passer commande via la plateforme en ligne de la société zougoise.

Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

al/vj