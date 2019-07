Mobilezone et Swisscom oeuvrent pour le canton de Bâle-Ville

Zurich (awp) - L'opérateur Swisscom et l'exploitant de magasins de télécoms Mobilezone ont conclu un partenariat avec l'administration du canton de Bâle-Ville. Les deux sociétés fourniront tous les services relatifs à la gestion des appareils mobiles.

Sollicité par AWP, un porte-parole de Mobilezone a précisé que le volume de l'appel d'offres remporté par les deux partenaires s'élève à 11 millions de francs suisses. Il n'est toutefois pas certain que ce montant soit entièrement exploité. Pour Mobilezone, ce contrat qui s'étend sur une durée de trois ans est important, selon le porte-parole.

La prestation prévoit notamment l'achat, la mise en service et la réparation d'appareils mobiles et d'accessoires, a précisé Mobilezone mardi dans un communiqué. Les collaborateurs habilités du canton de Bâle-Ville pourront ainsi passer commande via la plateforme en ligne de la société zougoise.

al/vj/buc