Premier Shop-in-Shop UPC chez mobilezone

UPC a inauguré des Shop-in-Shops dans les trois points de vente mobilezone de Thoune Bälliz, Zurich Letzipark et Emmen Center. C'est sur une surface conçue selon le design d'UPC, que les clients trouveront des offres en téléphonie mobile, Internet, téléphone fixe et TV. Les visiteurs bénéficieront du conseil mobilezone dont ils ont désormais l'habitude et d'une expérience shopping inoubliable. « Grâce aux Shop-in-Shops, nous pouvons mieux informer et conseiller nos clients sur l'offre étendue d'UPC », indique Nicola Lippolis, Sales Director de mobilezone.

Les clients peuvent continuer à recevoir des conseils dans les magasins sur les offres de tous les autres prestataires, tels que Swisscom, Sunrise ou Salt. De plus, ils découvriront les toutes dernières nouveautés en matière de téléphones mobiles ainsi qu'une vaste sélection d'accessoires. En concluant un nouvel abonnement ou en prolongeant les abonnements de Swisscom, Sunrise, Salt et UPC, chaque téléphone mobile est disponible à partir d'un acompte de CHF 0.-.

