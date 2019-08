Réservez dès maintenant le nouveau Samsung Galaxy Note10 | Note10+ chez mobilezone

Aujourd'hui, Samsung a présenté à New York ses nouveaux smartphones business Samsung Galaxy Note10 et Note10+. Les nouveautés peuvent être précommandées dès maintenant dans toutes les boutiques mobilezone et en ligne sur www.mobilezone.ch/fr/note10. Pour toute précommande passée jusqu'au 22 août 2019, vous recevrez une prime d'échange allant jusqu'à CHF 500.- pour votre ancien smartphone. La prime d'échange versée varie selon le modèle et l'état du smartphone. Le début officiel des ventes est le 23 août 2019.

Tous les appareils seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveaux contrats et prolongations) pour tous les opérateurs. Le Samsung Galaxy Note10 et Note10+ est disponible à partir de CHF 0.- dans le cadre d'un renouvellement de l'abonnement ou de la prolongation de tous les plans tarifaires de Swisscom, Sunrise, Salt ou UPC. Les précommandes peuvent être passées en ligne sur www.mobilezone.ch/fr/note10 ainsi que dans toutes les boutiques mobilezone.

