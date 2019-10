Samsung Galaxy Fold 5G disponible chez mobilezone

Le marché des smartphones vit une petite révolution suite au lancement du premier téléphone pliable de Samsung. Le téléphone mobile haut de gamme Samsung Galaxy Fold 5G procure une expérience exceptionnelle aux utilisateurs grâce à son écran UX pliable, son appareil photo polyvalent et ses excellentes performances. Les utilisateurs peuvent accéder aux principales informations sur l'écran avant lorsque l'appareil est plié. Il dévoile toutes des possibilités dès qu'il est ouvert. Les utilisateurs peuvent exécuter plusieurs applications en même temps et passer de manière fluide d'un écran à l'autre. La conception améliorée et la construction revue lui assurent une grande solidité.

Le Samsung Galaxy Fold 5G sera disponible en quantité limitée dans les couleurs «Argent» et «Noir cosmos» en exclusivité sur treize magasins mobilezone* et en ligne à partir du 18 octobre 2019. «Nous sommes très fiers de disposer du Samsung Galaxy Fold 5G dans notre gamme pour le début de la vente. Ce type d'offres exclusives est un privilège particulier qui reflète notre solide partenariat de longue date avec Samsung», déclare Gregor Vogt, Director Marketing & Communication.

Le Samsung Galaxy Fold 5G sera disponible chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveau contrat et prolongation) pour tous les opérateurs. Avec la conclusion d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise, Salt ou UPC, le Samsung Galaxy Fold 5G est disponible à partir de CHF 0.−.

Pour toute question ou renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à :

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding sa

mobilezoneholding@mobilezone.ch

*Voici les magasins mobilezone où tester et acheter le Galaxy Fold 5G : Bâle, EKZ Basel St. Jakob-Park / Berne, Waaghaus-Passage 8 / Coire, EKZ City Shop / Emmen, EKZ Emmen-Center / Genève, Centre Balexert, Avenue Louis-Casaï 27 / Lausanne, Rue Haldimand 5 / Lugano, Via Pretorio 9 / Pfäffikon, EKZ Seedamm-Center / Spreitenbach, EKZ Shoppi Tivoli / Wallisellen, EKZ Wallisellen Glattzentrum / Wil, Obere Bahnhofstr. 2 / Zurich, Kalanderplatz 1 / Zurich, Theaterstrasse 12