Samsung Galaxy Fold – maintenant chez mobilezone

mobilezone sera le seul spécialiste suisse indépendant des télécommunications à proposer le Samsung Galaxy Fold dans sa gamme. Dès demain, retrouvez cette nouveauté mondiale dans le magasin mobilezone du 5 Rue Haldimand, à Lausanne. À partir du 26 avril 2019, les clients pourront précommander l'appareil dans tous les magasins mobilezone et en ligne.

Avec l'avènement du premier smartphone pliable, le marché des smartphones connaît une petite révolution et mobilezone sera le seul spécialiste suisse indépendant des télécommunications à proposer le Samsung Galaxy Fold dans sa gamme pour le début des ventes. À cette occasion, le magasin mobilezone du 5 Rue Haldimand, à Lausanne, se transforme dès aujourd'hui et pendant 3 mois en Pop-up Store Samsung. «Nous sommes très fiers de pouvoir inclure le Samsung Galaxy Fold dans notre gamme pour le début des ventes. Ce type d'offres exclusives est un privilège particulier qui confirme notre solide partenariat de longue date avec Samsung», a déclaré Roger Wassmer, COO de mobilezone.

À partir du 26 avril 2019, vous pourrez précommander le nouveau Samsung Galaxy Fold dans tous les magasins mobilezone et en ligne. À compter de cette date, les 14 autres magasins mobilezone* seront eux aussi équipés d'appareils de test. «Compte tenu du vif intérêt et du stock limité de ce produit, nous recommandons à nos clients de réserver leur appareil durant la phase des précommandes entre le 26 avril et le 2 mai», a poursuivi Roger Wassmer. Le lancement officiel des ventes du Samsung Galaxy Fold débute le 3 mai 2019.

Ce nouveau smartphone vaut le coup d'œil: son écran pliable permet par exemple de passer facilement d'un écran à l'autre ou d'utiliser en même temps différentes applications. 10 ans après le premier Samsung Galaxy, Samsung redéfinit non seulement la forme du smartphone, mais a également conçu, avec le Samsung Galaxy Fold, le design du futur.

Le Samsung Galaxy Fold sera disponible chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveau contrat et prolongation) pour tous les opérateurs. Avec un nouvel abonnement ou une prolongation, le Samsung Galaxy Fold sera disponible dès CHF 0.-.

* magasins mobilezone dans lesquels le Galaxy Fold peut être testé: Bâle, EKZ Basel St. Jakob-Park / Berne, Waaghaus-Passage 8 / Coire, EKZ City Shop / Crissier, Centre Commercial Crissier / Emmen, EKZ Emmen-Center / Genève, Centre Balexert, Avenue Louis-Casaï 27 / Lausanne, Rue Haldimand 5 (Samsung Pop-up Store) / Lugano, Via Pretorio 9 / Pfäffikon, EKZ Seedamm-Center / Soleure, Hauptgasse 38 / Spreitenbach, EKZ Shoppi Tivoli / Wallisellen, EKZ Wallisellen Glattzentrum / Wil, Obere Bahnhofstr. 2 / Zoug, EKZ Metalli / Zurich, Theaterstrasse 12