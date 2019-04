mobilezone conclut un partenariat avec l'Association Suisse de Football

mobilezone, le plus grand fournisseur indépendant de télécommunications en Suisse, conclut un partenariat de long terme avec l'une des plus grandes organisations sportives du pays. mobilezone est partenaire de l'Helvetia Coupe Suisse et propose à la famille du football des produits exclusifs à des conditions attrayantes. D'autres associations ainsi que des sociétés privées sont amenées à suivre cet exemple.

Les demi-finales de l'Helvetia Coupe Suisse de cette année, qui auront lieu à Lucerne et à Zurich, marquent le début du partenariat entre l'Association Suisse de Football et mobilezone. Le fournisseur de télécommunications apparaîtra pour la première fois en tant que partenaire lors des demi-finales Lucerne - Thoune et Zurich - Bâle et propose dès aujourd'hui diversproduits et abonnements mobiles en exclusivité à des conditions attrayantes pour la famille du football.

Thomas Gülünay, Managing Director de mobilezone Business se réjouit de ce futur partenariat. «Il est important pour nous de promouvoir le football suisse grâce à ce précieux partenariat. Nous sommes heureux de pouvoir mettre sur le marché des produits très intéressants et exclusifs pour toute la famille du football dans le cadre de cette collaboration», a déclaré le Managing Partner.

Chez mobilezone, les membres de la famille du football, les adhérents d'associations et les collaborateurs d'entreprises peuvent souscrire leurs services mobiles spécifiques à l'entreprise dans l'un des 120 magasins mobilezone. Cette offre est unique en Suisse. Ils ont ainsi la possibilité d'effectuer les formalités nécessaires et de clarifier les questions techniques dans le cadre d'un conseil personnalisé. Ils peuvent également souscrire leur abonnement de manière entièrement numérique sur le portail clients de mobilezone.

