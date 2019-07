mobilezone et Swisscom se voient attribuer l'administration du canton de Bâle-Ville en tant que client majeur pour la gestion des appareils mobiles (Mobile-Device Management)

mobilezone et Swisscom ont conclu un partenariat avec l'administration du canton de Bâle-Ville après avoir remporté un appel d'offres public. Les deux opérateurs fournissent aux clients des téléphones mobiles et des tablettes et leur offrent également tous les services relatifs à la gestion des appareils, en ligne et en personne.

À compter du 1er octobre 2019, les deux partenaires offriront tous les services relatifs à la gestion des appareils pour les administrations et les entreprises du canton de Bâle-Ville. Cela comprend notamment l'achat, la mise en service et la réparation d'appareils mobiles et d'accessoires.

À partir de cette date, les collaborateurs habilités du canton de Bâle-Ville pourront commander leurs appareils mobiles et accessoires via la plateforme en ligne de mobilezone. La plateforme en ligne a été adaptée individuellement aux processus du canton et automatisée. Les collaborateurs peuvent par ailleurs acheter des appareils mobiles et des accessoires via la plateforme en ligne à des conditions préférentielles pour leurs besoins privés. De même, les collaborateurs peuvent récupérer leurs appareils mobiles et accessoires tout simplement dans le magasin mobilezone du centre commercial Saint-Jacques ou dans la boutique Swisscom à Bâle ou le déposer pour une réparation. Thomas Gülünay, Managing Director mobilezone Business, déclare à propos de cette collaboration: «Soutenir le canton de Bâle-Ville dans son développement mobile est un grand succès pour notre entreprise. Je suis particulièrement heureux que notre collaboration se soit parfaitement bien déroulée jusqu'à présent».

«Nous sommes ravis de cette passionnante collaboration avec mobilezone et Swisscom. Il est important pour nous de pouvoir proposer à nos collaborateurs et acheteurs une offre attrayante et un portefeuille de services flexible et adapté aux différents besoins en termes d'appareils mobiles», explique Andreas Fritschi, gestionnaire cantonal de produits ICT du canton de Bâle-Ville.

mobilezone offre un conseil professionnel, une gamme de services complète pour tout ce qui a trait à la gestion mobile ainsi qu'une large gamme d'appareils mobiles et d'accessoires pour les entreprises et les membres d'associations. Les clients ont également la possibilité de souscrire leurs abonnements de manière entièrement numérique sur le portail clients de mobilezone.

Pour toute question ou renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à:

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone ag

mobilezone@mobilezoneholding.ch