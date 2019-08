mobilezone mise fortement sur la formation des apprentis

La formation des apprentis est une tradition chez mobilezone. mobilezone forme des apprentis dans le secteur commercial, informatique et logistique depuis 2001 déjà. Et depuis 2008, des apprentis sont également formés dans le commerce de détail. L'objectif est que le plus grand nombre d'apprentis possible poursuivent leur carrière professionnelle chez mobilezone une fois leur formation terminée. Et ces efforts semblent porter leurs fruits. En effet, six gérants de magasins ainsi que le responsable logistique ont effectué leur apprentissage chez mobilezone.

Markus Bernhard, CEO mobilezone à ce sujet « Je suis particulièrement heureux que cette année encore, 27 de nos apprentis restent avec nous et continuent à faire partie de l'équipe mobilezone. Je félicite une nouvelle fois tous les apprentis pour la réussite de leur examen et je souhaite la bienvenue aux 46 nouveaux apprentis qui arrivent. »

