mobilezone reprend dans son assortiment des smartphones d'OPPO

mobilezone élargit avec OPPO son offre d'appareils mobiles et reprend le Reno2 dans son assortiment. À partir de demain samedi, mobilezone sera le seul détaillant suisse à proposer le Reno2 en ligne ainsi que dans tous les 120 magasins mobilezone.

OPPO, un fabricant chinois, est l'un des leaders mondiaux de la téléphonie mobile. Depuis l'introduction du premier smartphone OPPO en 2008, la marque est représentée dans plus de 40 pays. Avec la nouvelle série Reno2, OPPO franchit désormais le pas vers l'Europe. Le 16 octobre 2019, OPPO a lancé officiellement sa nouvelle série Reno2 en Europe.

Le Reno2 convainc par son design stylé et offre à l'utilisateur une expérience unique grâce à son écran de 6.5" E3 AMOLED sans bords. L'appareil photo frontal est caché à cet effet dans un module extensible qui évoque un aileron de requin. L'appareil photo quadruple du Reno2 permet des caractéristiques de photo comme le mode nuit, l'angle ultralarge, le mode portrait ou un Hybrid Zoom 5x. Le progrès peut-être le plus grand en matière de caméra est le nouveau mode Vidéo Ultra Stable d'OPPO. Cette caractéristique se base sur ce qu'on appelle la technologie de stabilisation d'image hybride. La netteté de l'image en est améliorée, tandis que les vacillations sont prévenues. La série Reno2 fonctionne sur le système d'exploitation ColorOS 6.1, qui se base sur la plus récente version d'Android 9.0.

«OPPO n'est pas encore connue de tout le monde en Suisse. Nous sommes heureux de pouvoir présenter et proposer ce nouveau produit à nos clients en exclusivité dans tous les magasins mobilezone» affirme Roger Wassmer, COO de mobilezone.

Le nouveau Reno2 sera disponible chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription ou prolongation de contrat) de tous les fournisseurs de téléphonie mobile. Avec un renouvellement ou une prolongation d'abonnement de tous les plans tarifaires de Swisscom, Sunrise, Salt ou UPC, la série Reno2 est disponible dès CHF 0.-.

Pour toute question ou renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à :

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch