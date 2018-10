Mobimo : Bernadette Koch proposée à l'élection au Conseil d'administration

25.10.2018 / 19:42 CET/CEST

Bernadette Koch proposée à l'élection au Conseil d'administration

La candidature de Mme Bernadette Koch (50 ans) est proposée au poste de nouveau membre du Conseil d'administration. Jusqu'à la mi-2018, Mme Koch était réviseure et associée d'Ernst & Young et responsable, entre autres, de nombreux mandats immobiliers. Ces dernières années, en tant que membre du Directoire du département révision, elle a également porté son travail sur des sujets clés tels que la numérisation, la productivité, la gestion du changement, le développement du personnel et la diversité. Elle est appelée à succéder en tant que membre du comité d'audit à Wilhelm Hansen, qui, comme cela a déjà été communiqué, ne sollicitera pas de réélection après 11 ans passés au Conseil d'administration, pour raisons d'âge. Comme annoncé lors de l'Assemblée générale du 27 mars 2018, Christoph Caviezel sera proposé à l'élection au Conseil d'administration au cours de l'Assemblée générale du 2 avril 2019.

Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Georges Theiler, Président du Conseil d'administration

+41 41 420 75 40 ou +41 76 491 74 49

g.theiler@sunrise.ch

www.mobimo.ch

Le Groupe Mobimo

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 2,8 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 1 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.