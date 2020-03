EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale/Assemblée générale

Mobimo Holding AG: Assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG



31.03.2020 / 18:00 CET/CEST

Assemblée générale de Mobimo Holding AG



Lucerne, le 31 mars 2020 - La 20e Assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG s'est tenue aujourd'hui à Lucerne. Compte tenu de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, l'Assemblée a eu lieu sans la présence physique des Actionnaires, conformément à l'art. 6a, al. 1, lit. b de l'Ordonnance 2 COVID-19. Au total 60,67% du capital-actions respectivement 75,71% du capital-actions avec droit de vote étaient représentés par le représentant indépendant des droits de vote. Le Conseil d'administration remercie tous ceux qui ont fait valoir leurs droits d'Actionnaires de cette manière.

Les Membres se présentant pour un nouveau mandat au Conseil d'administration (Dr. Christoph Caviezel, Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernard Guillelmon, Bernadette Koch) ainsi que son Président (Peter Schaub) ont été réélus à une large majorité. Dr. Martha Scheiber a été élue au sein du Conseil d'administration avec un taux d'approbation de 99,03%. Elle succède à Wilhelm Hansen qui, après de nombreuses années de bons et loyaux services pour Mobimo, ne souhaitait pas se présenter à la réélection au Conseil. Les membres du Comité chargé des nominations et des rémunérations ont également été élus (Bernard Guillelmon en tant que Président, Brian Fischer et Bernadette Koch). Les Actionnaires ont élu pour la première fois Ernst & Young SA, Lucerne, comme organe de révision pour l'exercice 2020.



La proposition de reconduction du Capital autorisé n'a pas obtenu de majorité qualifiée. Les actionnaires ont approuvé à une large majorité toutes les autres propositions du Conseil d'administration.

Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Marion Schihin, Responsable de la communication

+41 44 397 11 86

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch



A propos de Mobimo:

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur totale d'environ CHF 3,3 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,7 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses Actionnaires un rendement attrayant.