Mobimo Holding AG: Gerhard Demmelmair est nommé Responsable Portfolio et Transactions de Mobimo



Lucerne/Küsnacht, le 30 juin 2020 - Le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG a nommé Gerhard Demmelmair (1971) Responsable du département Portfolio et Transactions et membre de la Direction. Gerhard Demmelmair devrait prendre ses fonctions chez Mobimo au début de l'année 2021. Il sera responsable, avec son équipe, de la gestion active du portefeuille, des transactions, de la commercialisation ainsi que du Facility management stratégique. Le département est actuellement placé sous la direction directe du CEO Daniel Ducrey. «Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Gerhard Demmelmair, un expert confirmé dans le domaine immobilier. Il dispose d'un vaste savoir-faire dans les domaines des transactions. Il a réalisé des performances convaincantes en gestion de portefeuille ainsi qu'en asset management et peut se prévaloir d'une grande expérience managériale», indique Daniel Ducrey, CEO de Mobimo. «Il permettra au département d'évoluer encore et apportera une contribution substantielle au succès futur de Mobimo.» Gerhard Demmelmair a débuté sa carrière chez pom+ Consulting, une société de conseil spécialisée dans l'immobilier. En 2003, il a rejoint Nationale Suisse à Bâle. En qualité de Responsable des domaines Immobilier/Gestion de portefeuille, ainsi que membre de la Direction, il était chargé de la gestion stratégique du portefeuille, du développement de projets et des transactions. Depuis 2010, il occupe la fonction de Head Real Estate Portfolio Management chez Swiss Life Asset Management, au rang d'Executive Director. A ce titre, il est en charge de la gestion du portefeuille immobilier de la Fondation de placement Swiss Life ainsi que des fonds immobiliers suisses et membre de la direction de la division Immobilier suisse. Il est en outre responsable du portefeuille de projets. Gerhard Demmelmair a étudié à l'EPF de Zurich et y a obtenu un diplôme d'ingénieur civil. Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Marion Schihin, Responsable de la communication

+41 44 397 11 86

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch

A propos de Mobimo:

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'immeubles d'une valeur totale d'environ CHF 3,3 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,7 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

